Det ble massespurt på den første Tour de France-etappen, som inneholdt det meste. Der var det Mike Teunissen som viste muskler og trakk det lengste strået.

Først gikk danske Jakob Fuglsang i bakken. Så, med bare drøye kilometeren igjen, var det en stygg massevelt med blant andre Dylan Groenewegen.

I spurten kom Jumbo-Vismas Mike Teunissen, som egentlig er opptrekkeren til Groenewegen, som en kule på de siste meterne og nærmest knuste Peter Sagan. Det var en meget stor overraskelse. Caleb Ewan ble nummer tre.

– For en dramatisk avslutning på den første etappen, oppsummerte TV 2-kommentator Christian Paasche etter etappeslutt.

Fakta: Sykling: Tour de France lørdag Sykkelrittet Tour de France lørdag, verdenstouren (27 av 38): 1. etappe (flat), 194,5 km Brussel – Brussel via Charleroi (i Belgia): 1) Mike Teunissen, Nederland (Jumbo-Visma) 4.22.47, 2) Peter Sagan, Slovakia (Bora) samme tid, 3) Caleb Ewan, Australia (Lotto Soudal) s.t., 4) Giacomo Nizzolo, Italia (Dimension Data) s.t., 5) Sonny Colbrelli, Italia (Bahrain Merida) s.t., 6) Michael Matthews, Australia (Sunweb) s.t., 7) Matteo Trentin, Italia (Mitchelton-Scott) s.t., 8) Oliver Naesen, Belgia (AG2R) s.t., 9) Elia Viviani, Italia (Deceuninck-QuickStep) s.t., 10) Jasper Stuyven, Belgia (Trek) s.t. Norske: 14) Alexander Kristoff (UAE Emirates) s.t., 15) Amund Grøndahl Jansen (Jumbo-Visma) s.t., 32) Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) 0.20 min. bak, 62) Odd Christian Eiking (Wanty) 1.10, 106) Vegard Stake Laengen (UAE Emirates) 1.28, 153) Sven Erik Bystrøm (UAE Emirates) 2.21. Sammenlagtstillingen er identisk. Rittet avsluttes 28. juli i Paris.

Alexander Kristoff, en av forhåndsfavorittene, ble beste nordmann på 14.-plass.

– Jeg hadde ikke helt beina på slutten der. Det ble for seigt. Jeg ble litt låst, men hadde ikke vunnet uansett, sa Kristoff etter målgang.

Kristoff skulle egentlig være opptrekkeren til lagkameratenFernando Gaviria i Tour de France. Kun uker før starten ble derimot colombianeren skadet.

– Det er litt uvant for meg (å spurte). Jeg spurtet litt i Sveits rundt, men merket at jeg mangler litt på farten og følelsen. Jeg kommer litt bakpå, sier han.

Det er Teunissen som bærer den gule ledertrøya på søndagens tempoetappe. Han er lagkameraten til Amund Grøndahl Jansen.

– Jeg trodde ikke øynene mine. Det var fantastisk, sier Jansen til TV 2.

Fire tidlig i brudd

Den første Tour de France-etappen i den 106. utgaven av rittet åpnet med at fire ryttere gikk i brudd. Greg Van Avermaet, Natnael Berhane, Mads Schmidt og Xandro Meurisse dannet gruppen som tidlig stakk fra hovedfeltet.

Kun en drøy time senere var Van Avermaet først over fjellet Mur de Grammont, som gjorde at belgieren fikk det han gikk for på etappen, nemlig klatretrøya. Like etter at trøya var i boks, droppet Van Avermaet ned til hovedfeltet.

Med rundt 65 kilometer igjen, like før den innlagte spurten i Les Bons Villers, punkterte Alexander Kristoff. Han klarte dermed ikke å hamle opp med Peter Sagan, som vant spurten og tok 20 poeng. Da hadde også Berhane, Schmidt og Meurisse blitt hentet inn.

Stygg velt for danske

Debutanten Stephane Rossetto valgte å rykke etter rundt 150 kilometer på sykkelsetet og lå på det meste rundt to minutter foran hovedfeltet, men ble hentet inn med ti kilometer igjen.

Så ble det dramatisk med drøye 15 kilometer igjen. Jakob Fuglsang, en av sammenlagtfavorittene, veltet stygt og blødde fra ansiktet. Heldigvis klarte dansken å fortsette, men han var sjanseløs på etappeseier.

Dermed endte det med massespurt, som Teunissen vant.

– Jeg kan ikke tro det. Vi har jobbet i uker og måneder for at Dylan skulle komme hit og ta den gule trøyen. Så gikk han i bakken, og jeg tenkte at «jeg er fortsatt her og fortsatt fresh». Da gikk jeg for det, sa vinneren i et intervju vist på TV 2.

– Det kommer til å ta meg noen dager å forstå dette. Man kan drømme om å vinne en etappe, og så gikk det. Det er ganske kult, fortsatte vinneren, som ikler seg den gule ledertrøya på søndagens tempoetappe.

Søndagens etappe er tempo i Brussel på 28 kilometer. Der er Amund Grøndahl Jansens Jumbo-Visma en av de største favorittene.