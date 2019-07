Uten mye å tape gikk tyske Phillipp Bergmann (28) og Yannick Harms (25) offensivt til verks. Men Anders Mol (22) og Christian Sørum (23) viste nok en gang hvorfor de er rangert som verdens beste.

Mol/Sørum – Bergmann/Harms 2–0 (21–13, 21–13)

– I fortsettelsen kan det fort bli marginer som avgjør, sa Christian Sørum (23) etter at han og makker Anders Mol (22) hadde valset over Brasil i den siste kampen i gruppa.

Det ble ikke tilfelle mot Bergmann og Harms.

– Norge har full kontroll på dette. De kommer til å ta seg videre uten problemer. Anders og Christian har spilt helt vanvittig bra, sa TV 2-kommentator Vegard Høidalen, da Mol og Sørum hadde matchball i det andre settet.

Fleipet med å heve nettet

– Det har vært diskusjoner om å heve nettet til 3,5 meter mens dere spilte, fleipet arrangørens journalist i intervjuet etter kampen.

– Vær så snill, ikke gjør det, svarte Mol med et smil. Men han ville sannsynligvis fått inn en del blokker likevel. Tester viser at han kan nå hele 3,55 meter over bakken.

I 8-delsfinalen skal nordmennene opp mot latviske Plavins og Tocs.

– Vi kjenner dem veldig godt, de er gode venner av oss. Vi spilte mot dem her i fjor, da slo vi dem så vidt. Jeg håper vi får en bra kamp mot dem i år også, sa Mol.

– De har mye erfaring. Plavins har spilt i mange år og Tocs har en fantastisk fysikk. Det kommer til å bli en interessant kamp, mente Sørum.

Strålende blokkspill

Den tyske duoen, som er ranket som nummer 26, kom best i gang i 16-delsfinalen. Med hjemmepublikummet i ryggen, så de to tyskerne ut til å kose seg i sanden i Hamburg. Mol og Sørum hadde derimot langt mer å tape.

Lagene fulgte hverandre tett, frem til Mol og Sørum fikk en luke og det sto 14–10. Da var selvtilliten på plass og de norske europamestrene viste sin klasse. Mol var igjen en kjempe i blokkspillet og Sørum gjorde som vanlig sjelden feil bak ham. Det første settet ble til slutt vunnet 21–13.

Også det andre settet startet jevnt. Men fra 11–11 dro nordmennene fra igjen. Til slutt vant de like overlegent som i det første, 21–13.