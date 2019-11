TV-ekspert vrakes til håndball-VM

Karoline Dyhre Breivang (39) og Ole Erevik (38) blir studioeksperter for TV 3 under håndball-VM for kvinner i november og desember.

For mindre enn 2 timer siden

Karoline Dyhre Breivang fortsetter som håndballekspert, men Frode Kyvåg (midten) vrakes til håndball-VM for kvinner i november og desember. Til høyre står TV-kanalens Christian Ramberg. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB

Det betyr at Frode Kyvåg (74) ikke blir å finne på TV-sendingene fra mesterskapet i Japan, skriver VG.

Under EM i Frankrike var Kyvåg ekspert sammen med Dyhre Breivang, mens Ervik var kanalens ekspert under VM for herrer i januar.

– Jeg har hatt fantastisk glede av å jobbe med den internasjonale håndballen gjennom 35 år som TV-kommentator i så vel NRK som TV 2 og Viasat, sier Kyvåg til avisen.

Breivang har 305 landskamper for Norge, mens Erevik har 184.

Redaksjonssjef Sjur Molven i Nent Group og Viasat sier Kyvåg er en kapasitet de fortsatt ønsker å bruke på andre håndballprosjekter, som for eksempel Champions League, men at de valgte å løse VM med en annen sammensetning.

Samtlige av Norges kamper vises på TV 3.

De norske håndballjentene innleder mesterskapet mot Cuba 30. november. Norge møter også Slovenia (02.12), Serbia (03.12), Angola (05.12) og Nederland (06.12) i de innledende VM-kampene i Kumamoto.