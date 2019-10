Hegerbergs mor har følt kritikken på kroppen: – Det har vært i overkant

Ada Hegerberg har måtte tåle mye kritikk etter han hun ga seg på landslaget. Mamma Gerd Stolsmo synes det har vært tøft.

Ada Hegerberg gikk umiddelbart bort til moren på tribunen etter Champions League-triumfen i mai. JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

For mindre enn 20 minutter siden

– Vi er noen raringer, sier hun og smiler.

Gerd Stolsmo sitter tilbakelent med en kopp kaffe i hånden. På bordet foran ligger fire eksemplarer av hennes nye bok «Fotballmamma».

– På vår dialekt er raringer en positiv greie. Vi har mye humor, samfunnsengasjement og har gått våre egne veier. Det er det jeg mener med det, sier hun til Aftenposten.

Det er også det boken på mange måter handler om. Døtrene Ada og Andrine har tatt steget opp fra Sunndalsøra til det øverste nivået i internasjonal fotball.

På veien har det vært suksess, konflikter og en voldsom oppmerksomhet i mediene.

«Fotballmamma» heter boken. Kagge Forlag

Fakta Ada Hegerberg Født: 10. juli 1995 Fra: Sunndalsøra, Norge Klubber: Sunndal IL, Kolbotn, Stabæk, Turbine Potsdam, Olympique Lyon. Meritter: Har vunnet Champions League fire ganger og en rekke ligatitler. Har vunnet Ballon d'Or. Har scoret godt over 200 mål i karrieren. Landslaget: 66 kamper og 38 mål.

Følt kritikken på kroppen

Stolsmo har vært med på alle oppturene til Ada og Andrine. Men også nedturene. Det kjenner fotballmammaen på kroppen.

– Ada har måtte tatt en del dritt. Hun har jo det. Det går ikke upåaktet hen på meg. Jeg synes det har vært i overkant. Medieoppslagene har til tider vært spisset, spør du meg, sier hun.

Ada Hegerberg har vunnet Champions League fire ganger. Her etter seieren i mai 2019. JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Ada Hegerberg har vært i en lang konflikt med Norges Fotballforbund (NFF). Etter EM i 2017, valgte Ada Hegerberg å gi seg på landslaget. Det har det vært flere grunner til. Ada mente blant annet at NFF nedprioriterte kvinnefotball. Det var det som gjorde mest vondt.

– Jeg har følt at jeg har måtte støtte henne i den kampen. Jeg er blitt nødt til å si: «Du har helt rett. Dette er ikke greit». Du må spisse albuene og være en slags advokat, forteller moren.

– Er det noe du angrer på i den prosessen?

– Nei. Vi ser oss aldri tilbake, sier hun kontant.

Svein Graff, direktør for kommunikasjon og samfunn i NFF, har sagt at forbundet ikke har noe behov for å uttale seg i saken på nåværende tidspunkt.

Datter og mor under Idrettsgallaen 2017. Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Man blir mer aktsom

Stolsmo er klar på at kvinnefotballen har tatt enorme steg bare de siste årene. Nå nærmer man seg den «respekten man fortjener».

I mange av medieoppslagene har derimot familien følt seg misforstått. Budskapet om at kvinnefotballen fortjener å bli tatt mer på alvor, er blitt til overskrifter som ikke står i stil med det man har stått for, og det man har prøvd å formidle, mener moren.

– Det gjør at du blir mer aktsom. Det er trist å føle at du hele tiden skal vekte alle ordene dine i intervjuer, når du har veldig lyst til å fortelle, og har lyst til å snakke om det du gløder for. Du føler du at du må passe deg hele tiden, det er jo slitsomt, sier hun.

– Føler du det har ført til at folk har et negativt syn på familien Hegerberg?

– Ja, i noen leirer har man sikkert det. I en annen leir applauderes det, kanskje. Vi kan ikke tenke for mye på det. Man kan ikke gjøre om på seg selv. Det går på hvilket verdisett du har. Det å tørre å gå egne veier, og se at veiene fører deg faktisk til noe.

Hegerberg skuffet over Ødegaard-kommentar

«Det toppet seg da Martin Ødegaard, norsk herrefotballs største talent, gikk i strupen på Ada med en Instagram-post», står det i boken.

Der åpner Stolsmo opp om kritikken fra herrelandslagets Martin Ødegaard mot datteren Ada Hegerberg.

Etter et intervju med fotballmagasinet Josimar, gjort i februar og publisert i forkant av kvinnenes VM i sommer, fikk Hegerberg kritikk for timingen av intervjuet. Ødegaard skrev blant annet: «Kanskje du kan finne på noe bedre å gjøre enn å forstyrre landslagets forberedelser til VM».

– Jeg tror hun ble skuffet.

– Fordi det var Ødegaard?

– Nei, fordi alt ble tatt ut av sammenheng. Ødegaard må få si akkurat det han vil. Jeg har all respekt for Ødegaard, sier Stolsmo.

Landslagssjef Lars Lagerbäck ga tidlig støtte til Ødegaard på en pressekonferanse. Da boken ble lansert torsdag, skrev mange medier, inkludert Aftenposten, om det Stolsmo mente var en «absurd» hendelse.

– Det er noen som bruker overskrifter om at jeg «hamrer løs på Lagerbäck». Er ikke det typisk? Jeg synes det er trist. Det tar bort fokuset på hva det egentlig dreier seg om. Jeg hamrer ikke løs på Lagerbäck, jeg bare dveler ved det som har skjedd og har en mening om det. Det ikke å si noe om det, hadde også blitt helt feil. Denne boken handler ikke om NFF, Lagerbäck eller Ødegaard. Det handler om hva vi har gjort (for å komme dit vi er i dag), forteller hun.