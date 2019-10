Ekspert overrasket over Tottenhams kollaps: – Jeg begynner å tvile på dem

Etter det ydmykende 2–7-tapet hjemme for Bayern München tirsdag, mener eksperter at Tottenham må ta flere grep for å snu den nedadgående kurven.

Mauricio Pochettino var en slagen mann etter Tottenhams PAUL CHILDS / BILDBYRÅN

Oppdatert nå nettopp

Tottenham har fått en tøff åpning på inneværende sesong.

Mauricio Pochettinos menn ligger på 6.-plass i Premier League og røk nylig ut av Ligacupen mot Colchester fra nivå fire i England.

Tirsdag kveld tapte Spurs 2–7 for hjemme Bayern München, der en nedbrutt Pochettino etter kampen uttalte at spillerne hans «ga litt opp».

Fotballskribent i BBC, Phil McNulty, mener at Pochettino og Tottenham er på vei mot en skikkelig krisesituasjon.

– Det var en mangel på respons, og mangel på hjerte, kamp og inspirasjon som vil slå alarm hos Pochettino og sjefdirektør Daniel Lewy. Dette er en klubb og en manager som er i alvorlig trøbbel, skrev McNaulty etter kampen.

Veikryss

Siden februar har Tottenham kun vunnet ni av de siste 28 kampene. 13 av dem har endt med tap.

Også The Times’ fotballskribent Henry Winter stiller seg kritisk til Tottenhams situasjon. Han mener Tottenhams trener nå må stille seg det viktige spørsmålet: Skal han bli og kjempe, eller ta den enkle løsningen og flykte fra managerstolen?

– Dette er et ydmykende resultat og skamfull prestasjon som tvinger managere til å vurdere deres egen fremtid, eller å spørre seg om medlemmene av garderoben passer seg for å kjempe tilbake. Pochettino er en følsom sjel, og en slik ydmykelse vil helt sikkert lede ham til et veikryss, skriver Winter i sin analyse.

Les også Tottenham på hodet ut av ligacupen mot lag fra nivå fire

Son Heung-min (t.v.) fortviler i likhet med lagkamerat Erik Lamela over det pinlige 2–7-tapet hjemme for Bayern München tirsdag kveld. PAUL CHILDS / BILDBYRÅN

– Første gang på flere år

TV 2s Premier League-ekspert Simen Stamsø Møller forteller at han er overrasket over hvor svake Tottenham har vært i starten av sesongen.

– Jeg tror jeg har sett tre omganger totalt hvor de har spilt opp mot sitt beste nivå denne sesongen, i alle turneringer. Jeg må innrømme at jeg tenkte at de skulle levere en knallsterk sesong ettersom de beholdt alle de sentrale spillerne i laget. Den nedadgående utviklingen som fortsetter fra forrige sesong så jeg ikke komme. Dette er første gang på flere år jeg begynner å tvile på Tottenham, det smuldrer litt opp i biter, mener Stamsø-Møller.

Simen Stamsø Møller mener at Pochettino har vist tegn på at han gått lei av situasjonen i Tottenham, men tror at argentineren er motivert nok til å snu den dårlige trenden. Daniel Sannum Lauten, TV 2

– Ser ikke den samme Pochettino

Pochettino har vært trener for Tottenham i over fem år, og har løftet klubben fra Nord-London opp til et høyere nivå. Før Champions League-finalen mot Liverpool i begynnelsen av juni, uttalte Pochettino at han kanskje ville gi seg i klubben om Spurs vant finalen.

Liverpool stakk riktignok av med seieren (2–0) og Pochettino fortsatte som trener. Han ble også linket heftig til jobben i Manchester United før Ole Gunnar Solskjær fikk jobben permanent.

Stamsø Møller tror ikke argentineren er umotivert for å fortsette i Tottenham, men ser en endring hos manageren.

– Jeg ser ikke den samme Pochettino som for to år siden. Vi har sett tegn på at han begynner å bli litt lei av situasjonen i klubben, det har vært en slitasje for han også med begrensede midler til spillerkjøp gjennom flere år. Signalene han gir nå tyder nødvendigvis ikke på at han sitter i tre-fire sesonger til, sier han og fortsetter:

– Men jeg har virkelig sansen for Pochettino, han er en topp manager og virker som en topp fyr. Jeg tror ikke Tottenham kommer til å synke lavere enn dette. Pochettino er en vinner, og jeg tror han skal klare å snu dette, sier eksperten.

Les også BBC-dom etter skral Premier League-klassiker: «Solskjær har fortsatt mye å bevise»

– Hva skal til for å snu den dårlige formen til Tottenham?

– Det handler om interne ting i laget. De har spillere som Eriksen, Alderweireld og Verthongen på utløpende kontrakt. De må selge to-tre spillere og hente inn nye spillere som har lyst til å spille for klubben. Så får de heller ta til takke med en topp fire-plassering og gjennomføre et lite generasjonsskifte, mener Stamsø-Møller, som ikke ser bort fra at Spurs kommer til å være aktive på overgangsmarkedet i januar.

Fotballekspert i BT Sport, Rio Ferdinand, råder landsmann Harry Kane til å forlate Tottenham til fordel for en klubb som vinner flere trofeer. PAUL CHILDS / Reuters

Mener Kane bør forlate Spurs

Fotballekspert i BT Sports, Rio Ferdinand, mener Harry Kane bør forlate Tottenham:

– Hva er du med i fotballen for? Er du med for å være en klubbspiller eller vinne trofeer? sier Ferdinand, og fortsetter:

– Og så skal du stille det neste spørsmålet. Ligner Tottenham et lag som er i stand til å vinne trofeer? Det synes ikke jeg, nei, sa Ferdinand ifølge NTB, og henviste til da han valgte å forlate Leeds til fordel for Manchester United i sin karriere.

Neste mulighet for å slå tilbake for Tottenham blir borte mot Brighton lørdag.