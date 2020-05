Tar knallhardt oppgjør med mediene etter pikant oppslag: – Hva har familien min gjort for å fortjene dette?

Manchester City-spilleren Kyle Walker refser britiske medier etter oppslag om at han skal ha brutt reglene for sosial distansering flere ganger på et døgn.

Kyle Walker går hardt ut mot britiske aviser etter at The Sun publiserte nye oppslag om han og familien. Foto: JON SUPER / X01545

Det var for litt over en måned siden at tabloidavisen The Sun skrev at Walker og en venn hadde betalte om lag 28.000 kroner til to eskortepiker for å delta på en sexfest i leiligheten hans.

Torsdag kveld kom The Sun med et nytt oppslag der de hevder at 29-åringen skal ha brutt reglene for sosial distansering tre ganger på et døgn. Det får Manchester City-stjernen til å reagere kraftig på sosiale medier.

– Jeg har nylig gått gjennom en av de tøffeste periodene i mitt liv, noe jeg tar fullt ansvar for. Men nå føler jeg meg derimot trakassert. Dette påvirker ikke lenger bare meg, men også helsen til familien og mine yngre barn, skriver Walker i en uttalelse på Twitter.

– Føler meg ikke trygg i mitt eget hjem

Walker utdyper at han nå føler han ikke har noe valg annet enn å gå ut offentlig for å forsvare seg selv og sine nærmeste. Han reagerer spesielt på bildene som avisen har publisert av han selv og familien.

– Hva har mine foreldre og søster gjort for å fortjene at deres private liv blir invadert av fotografer som følger meg til deres hjem? spør Walker.

– Jeg føler at jeg blir kontinuerlig forfulgt. Jeg føler meg ikke engang trygg i mitt eget hjem. Hvorfor skal de føle på det også? Hvem fortjener det?

Kyle Walker får kritikk for å klemme søsteren sin.

– Når er det nok?

Walker forteller at han på onsdag reiste til hjembyen Sheffield for å gi søsteren et bursdagskort og en presang. Han snakket også med noen nære ham.

– Hun klemte meg for å minne meg om hvor mye hun bryr seg og at jeg er elsket. Hva skulle jeg gjort, dyttet henne bort? sier han om møtet med søsteren.

Deretter reiste han til foreldrene for å plukke opp noen hjemmelagde måltider.

– Når skal mine følelser bli tatt i betraktning? Familien min er blitt revet fra hverandre, og dette er blitt omtalt i pressen, så jeg spør: Når er det nok?

Fotballekspert Lars Sivertsen sier at spillereglene til den engelske pressen er annerledes enn her i Norge. Foto: Elise Rønnevig Andersen

– Tror spillerne er leie

– Det er litt typisk sånn noen av tabloidene her holder på. Det er en ganske ekstrem virkemåte som virker fremmed her i Norge, sier Lars Sivertsen om oppslagene om Kyle Walker.

Sivertsen er bosatt i England og følger Premier League tett. Han blir hyret inn av kjente radioprogrammer og fotballpodkaster, blant annet «Football Weekly» fra The Guardian, som er en av verdens mest populære fotballpodkaster.

– Jeg tror ganske mange, både fotballspillere og andre kjendiser, begynner å bli ganske leie av tabloidene og tingene de fokuserer på. Der kommer jo prinsen inn i bildet som har sagt at han ikke vil ha noe med avisene å gjøre lenger.

– Kyle Walker er en fyr som har gjort feil i livet sitt, men som føler at han også er blitt utsatt for mediepress som han ikke setter pris på, fortsetter Sivertsen.

Annerledes presseetikk

Han utdyper at der det er få presseetiske regler i England sammenlignet med Norge, er det mye strengere når det kommer til ærekrenkelser.

– Du er nødt til å bevise det du skriver på en helt annen måte. Jeg har skrevet for Josimar, og jeg tror det er en del av gravesakene der som hadde vært vanskelig å få publisert i England fordi terskelen for anonyme kilder er mye høyere ved noen ting i England, sier Sivertsen.

Samtidig viser han til da den tidligere tabloidavisen News of the World kledde ut en reporter som sjeik og inviterte daværende England-manager Sven Göran Eriksson til Dubai.

– I Norge hadde nok ikke det vært greit, men her var det en ganske bejublet sak, sier Sivertsen.

