En tilskuer under Giro d'Italia taklet syklisten Miguel Ángel López i løypa. Astana-rytteren svarte med gjentatte slag.

Det ble høydramatisk på den nest siste etappen av Giro d'Italia.

Seks kilometer før målgang oppsto det en svært uheldig episode mellom syklist Miguel Ángel López og en tilskuer.

For mens Astana-rytteren var på vei opp en stigning kun litt under seks kilometer før målgang i Monte Avena, ble han taklet av en tilskuer som løp ved siden av syklistene opp bakketoppen.

Det endte med at Lopez veltet av sykkelen og datt i bakken. Kamera fikk ikke fanget opp hele hendelsen, men like etter viste direkte TV-bilder at colombianeren gikk til motangrep på tilskueren.

Lopez utsatte tilskueren for gjentatte slag mot hode og overkropp, mens tilskueren lå nede på bakken.

– Se her! Det er noe av det verste jeg har sett, utbrøt Eurosport-kommentator, Jørn Sundby.

Lopez var nok tydelig irritert over å ha blitt sabotert midt under avslutningen på etappen. 25-åringen lå på 6.-plass i sammendraget før dagens etappe.

Lopez havnet hele ett minutt og 48 sekunder bak etappevinneren. Heldigvis for Astana-rytteren beholdt han sjetteplassen i sammendraget.

Nå gjenstår det å se om juryen i Giro d’Italia vil følge opp hendelsen, og gi Lopez en straff etter motangrepet.

Lagkamerat vant etappen

Sammenlagtleder Richard Carapaz (Movistar) syklet inn fire sekunder bak etappevinner Pello Bilbao, og forsvarte dermed den rosa ledertrøyen i Giroen. Etappevinner Pello Bilbao er Lopez’ lagkamerat i Astana.

Mikkel Landa (Movistar) kom på annenplass, mens italienske Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) ble nummer tre.

Søndag sykles den 21. og siste etappen av Giro d’Italia. Der skal rytterne komme seg gjennom en 17 kilometer lang tempoetappe. Ecuadorianske Carapaz er 1.54 minutt foran hjemmehåpet Vincenzo Nibali og 2.53 foran Landa i sammendraget.