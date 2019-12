FIS-topp bekymret etter Lillehammer-renn: – Det er ikke akseptabelt

FIS-direktør Pierre Mignerey er bekymret for at flere landslag ikke vil ha råd til å delta i verdenscuprenn i langrenn i framtiden.

Ni nasjoner stilte til start i herrenes stafett i Lillehammer forrige helg. Det bekymrer. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

NTB

Flere langrennsnasjoner sliter nemlig med økonomien, og det var også årsaken til at det italienske langrennslandslaget valgte å stå over verdenscuphelgen i Lillehammer nylig.

Mignerey, som er renndirektør for langrenn i Det internasjonale skiforbundet (FIS), sier i et intervju med VG at han frykter det bare var starten, og at flere nasjoner kan bli nødt til velge bort renn for å få økonomien til å gå rundt.

– På det neste vårmøtet i FIS kan ingen fra Norge, Sverige eller Russland si at dette ikke er et problem. Dette viser for de store nasjonene at det er et problem og bare må løses, sier Mignerey til avisen.

Han ser alvorlig på situasjonen og mener det er flere grep som kan tas for å hjelpe de mindre ressurssterke nasjonene. Blant annet mener han det kan kuttes i størrelsen på støtteapparatene og at verdenscupsesongene kan legges opp mer gunstig med tanke på reising.

FIS-direktøren reagerer på det lave deltakertallet i Lillehammer. 51 løpere stilte i dameklassen på lørdagens skiathlon, mens det var 60 i herreklassen. Kun ni nasjoner gikk herrestafetten.

– At bare ni nasjoner er på start er ikke akseptabelt. Det må få alle til å våkne opp. Men da kan ikke alle forsvare sine egne interesser på møter, sier han.