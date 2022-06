Får kjeft av svensk stjerne: – Jeg er en liten psycho

Leo Skiri Østigårds gest mot den svenske svingen på Ullevaal gikk ikke upåaktet hen. Han får høre det av Newcastles Emil Krafth.

Denne gesten fra Leo Østigård etter 2–0-målet var svenskene ikke fornøyde med.

NORGE–SVERIGE 3–2:

– Når de melder noe til Haaland i den første kampen, da skal de få kjenne på det å tape. Jeg er en liten psycho. Det skal bety noe å slå Sverige. Hvis vi bare skal være snille gutter, kommer vi oss ikke til mesterskap, sier Østigård.

Det var etter at Erling Braut Haaland hadde sendt Norge foran med to, fra straffemerket, at Østigård tenkte det var en god idé å peke nese mot «söta bror».

Det falt ikke i god jord hos svenskene.

– Jeg synes det er utrolig umodent. Jeg forstår ikke hvorfor han gjør det, egentlig. Det er bare for å provosere. Det er barnslig, sier svenskenes Emil Krafth, til Aftonbladet.

– Jeg vet ikke en gang hvem han er. Jeg legger ingen energi i dette, sier Emil Forsberg til svenske Expressen.

Stefan Strandberg prøvde å tone det hele ned, og tok ned Østigårds hånd fra nesen. Også Sander Berge ga uttrykk for at han synes det hele var litt unødvendig.

– Stefan vil bare ha kontroll på meg. Det ble litt hett med det gule kortet. Jeg synes jo at jeg ikke burde hatt det, men det handler om å roe seg ned og unngå rødt kort. Det har jeg fått før, sier Østigård.

– Han må noen ganger ha et litt roligere hode. Han må ikke bli for opptatt av å bli muskelmann, sier landslagssjef Ståle Solbakken under pressekonferansen etter kampen.

Selv publiserte midtstopperen et bilde av seg selv som pekte nese på billeddelingstjeneste Instagram, sammen med et bilde av Petter Northug som feiret på samme måte.

– Han er et av mine store forbilder. Det var en liten hyllest til ham, sier Østigård.

Denne samlingen har Østigård virkelig presentert seg for det norske folk. Romsdalingen har levert strålende kamper og ble i tillegg belønnet med prisen som banens beste av VG da Serbia ble slått.

Etter den andre av to mulige seire mot svenskene, høstet midtstopperen ytterligere skryt.

– Vi er gode kompiser. Han har gjort en fantastisk jobb. Han er helt rå. Vi må bare hylle han, sier landslagskaptein Martin Ødegaard til VG om Østigård.

Alexander Sørloth mener Østigårds melding var helt innenfor.

– Han gjør en fantastisk match igjen. Det er lov å terge litt. Når supporterne gjør det mot oss, hvorfor skal ikke vi få gjøre litt tilbake, sier Sørloth til VG.

Etter å ha imponert på utlån hos Genoa i vår, er Østigård nå sterkt koblet til storklubben Napoli.

Hvor ferden går videre er foreløpig usikkert. Kontrakten med Premier League-klubben Brighton strekker seg til neste sommer. I et intervju med VG tidlig i mars, sa han at det frister å fortsette i italiensk fotball.

– Hvis jeg må velge mellom Serie A og Premier League akkurat nå velger jeg Serie A, det er en liga som passer meg veldig bra. Det kan fort hende jeg blir her lenger enn dette halvåret, sa Østigård for tre måneder siden.