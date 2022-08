Klønete selvmål og utvisning i nok en Molde-seier

(Molde - Sarpsborg 08 4–1) I Molde er alt rosenrødt om dagen. Nå er luken ned til Bodø/Glimt på syv poeng med ti kamper igjen. I Sarpsborg blinker varsellampene rødt.

Daniel Nerli Gussiås, VG

Geir Juva, VG

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Dette var kanonbra. Seieren kunne vært større. Jeg er veldig godt fornøyd, oppsummerer Molde-sjef Erling Moe til Discovery+.

For mens Molde spaserte inn til sin syvende strake seier i seriesammenheng, noe som er tangering av klubbrekorden fra 1978 og 2014, tangerte også gjestene en «rekord».

Men den var av det dystre slaget. Med sitt åttende strake tap i Eliteserien, har ikke sarpingene sett en verre rekke siden 2013. Da berget klubben plassen med et nødskrik - via kvalik.

Et klønete selvmål og et rødt kort til forsvarsspiller Anton Skipper med timen igjen på klokken, gjorde heller ikke oppgaven enklere for Stefan Billborns menn.

– Dette er blytungt. Med et rødt kort blir det tøft på Aker stadion, men vi gjør det også enkelt for dem. Det er ikke moro. Vi har underprestert, hver og en av oss. Det har ikke vært bra nok, sier Sarpsborg-forsvarer Magnar Ødegård til Discovery+ om den prekære situasjonen klubben er i.

MÅTTE TUSLE I GARDEROBEN: Sarpsborgs Anton Skipper.

Men gjestene hang godt med innledningsvis og holdt et Molde-lag uten David Datro Fofana unna de aller største mulighetene. Så - litt ut av ingenting - fikk Etzaz Hussain tid og rom ute på 18 meter.

Midtbanespilleren, som ikke har fått all verden med spilletid etter skadecomebacket i sommer, klinket til fra distanse og sendte hjemmelaget i føringen med en real markkryper.

Men serielederen holdt bare på ledelsen i drøye ti minutter. Moldes altmuligmann, Erling Knudtzon, serverte Tobias Heintz en real gavepakke av en klarering inne i eget felt.

Kantspilleren gjorde alt riktig da ballen falt ned i beina hans og rullet den rolig inn til 1–1 ned i Jacob Karlstrøms venstre hjørne.

Men det er noe med denne Molde-utgaven. Bare minutter etter gavepakken ville Knudtzon rette opp sin egen blemme. Den vikarierende backen feide inn et innlegg fra høyre. Først på det var Sarpsborg-forsvarer Jørgen Horn, som på uheldig vis stanget ballen i eget nett til 2–1 for vertene.

Ti minutter før hvilen kom den omtalte utvisningen. Som bakerste mann rev Skipper ned Ola Brynhildsen på vei igjennom. Det ble svensken på korrekt vis belønnet med det røde kortet for.

I FYR OG FLAMME: Ola Brynhildsen var over alt mot Sarpsborg. Her kriger han inn 3–1-scoringen.

Det var Sarpsborgs femte røde kort på de ni siste serierundene. Og ikke nok med det: Utvisningen var Skippers andre på knappe fem uker.

Like før hvilen sørget en sprudlende Brynhildsen for 3–1 etter pasning fra Kristian Eriksen.

Målscoreren mente hjemmelaget hadde enda flere nettkjenninger i seg på vei inn til halvtid.

– Vi må skape mer på dette laget. Vi må bare fortsette og kose oss, sa Brynhildsen til Discovery+.

Og det så Molde-spillerne ut til å gjøre. Like etter hvilen var samme mann marginer unna å sette kveldens fjerde, men ballen ble avverget på streken.

Utover i omgangen fortsatte Molde å ha stålkontroll og seieren var aldri i fare for Erling Moes menn. Innbytter Magnus Grødem ville tydelig gjøre et inntrykk da han kom inn kvarteret før slutt. Med ti minutter igjen av ordinær tid fikk han også betalt.

OVER ALT: Erling Knudtzon (t.v) leverte både i positivt og negativt fortegn søndag kveld. Her feirer han 4–1 sammen med målscorer Magnus Grødem.

Den tidligere Vålerenga-spilleren var sist på nok et godt innlegg fra Knudtzon og dermed 4–1. Like før full tid kunne Grødem score sitt andre da han fikk muligheten fra straffemerket, men et dårlig treff gjorde at det endte med fire og ikke fem for vertene.

MFK topper nå tabellen med 48 poeng på sine 20 spilte kamper. Glimt og LSK står med 41.

Neste søndag kommer en tidlig seriefinale mellom nettopp Molde og fjorårets seriemester. Kampen spilles på Aspmyra.

Publisert Publisert: 28. august 2022 19:48 Oppdatert: 28. august 2022 20:10