Bayerns trenerstjerne med Haaland-dom etter overgangsspørsmål

MÜNCHEN (VG) Lørdag ledet Julian Nagelsmann (34) Bayern München til klubbens 10. strake Bundesliga-tittel. Etterpå spurte VG om treneren ønsker Erling Braut Haaland (21) til klubben i sommer.

Julian Nagelsmann dynkes i øl av fitnessansvarlig Holger Broich etter sitt første ligagull med Bayern München. Ringreven Thomas Müller koser seg til høyre i bildet.

Publisert Publisert Nå nettopp

– Ha-ha-ha-ha. Det spørsmålet kan jeg egentlig ikke svare på, starter Nagelsmann og gliser fra podiet på pressekonferanserommet under tribunen på nydelige Allianz Arena.

Tyskeren er fullt klar over overgangsspekulasjonene som knytter det norske spissfenomenet til klubben hans, blant flere.

– Men jeg kan snakke om ham generelt. Haaland er en god spiller. Han har bra statistikker. Han scorer mye mål, fortsetter Nagelsmann etter å ha vunnet tysk Bundesliga med 3–1-seieren over Dortmund.

– Men han har hatt for mange skader denne sesongen. Han har gode bevegelser i bakrom, men i denne kampen bommet han på store sjanser. Vanligvis tror jeg ikke han ville misbrukt sjansene, spesielt ikke den andre da han får avsluttet med venstrebenet som er favoritten hans, sier Bayern-sjefen med henvisning til et skudd fra Haaland fra rundt 16 meter som Manuel Neuer fikk slått til corner i 2. omgang.

– Det er egentlig ikke for meg å snakke om en annen klubbs spiller, men han er god for Dortmund. Selv om han kanskje ikke har vært på sitt beste de siste kampene for dem.

Les fersk VG-spesial om Erling Braut Haaland her: Spillet om gulloksen

NESTEN: Dette skuddet av Haaland ble reddet av Bayerns sisteskanse, Manuel Neuer. Til glede for midtstopper Dayot Upamecano som var på etterskudd i duellen med nordmannen.

Haaland har scoret 18 mål på 22 seriekamper denne sesongen. To av dem kom mot Wolfsburg sist runde. Før det hadde nordmannen vært ute med skade fra 22. januar til 13. mars. Deretter hadde 21-åringen to innhopp og tre matcher fra start uten nettkjenning, som er det Nagelsmann sikter til. I samme periode puttet Haaland imidlertid tre ganger for Norge.

Lørdag lå for øvrig Dortmunds midtbanduo Jude Bellingham og Emre Can begge nede med krampe i leggene i andre omgang. Spørsmålet er om Borussia Dortmund er for dårlige til å styre belastningen på spillerne, noe som også påvirker antall skader.

Det avviser trener Marco Rose.

– Joshua Kimmich hadde også krampe for Bayern. Det var en intens kamp. Og det har vært mange matcher i det siste i det som er en lang sesong, sier Rose.

Mot Bayern manglet en hel haug av Dortmund-spillere, deriblant Mats Hummels, Thomas Meunier, Mahmoud Dahoud, Giovanni Reyna, Thorgan Hazard, Donyell Malen og Gregor Kobel.

I tillegg fortalte trener Rose til VG etter matchen at Haaland fortsatt har smerter i ankelen etter taklingene fra Armenia i landskampen for Norge 29. mars.

Bayerns seriemesterskap var det 10. på rad – og ble sikret med denne 3–1-seieren:

Nagelsmann ble på sin side tidenes yngste, permanente Bundesliga-trener da han overtok Håvard Nordtveits Hoffenheim som 28-åring. Lørdag ble han tidenes nest yngste trener til å vinne tysk Bundesliga - bare slått med noen dager av Matthias Sammers bragd med Dortmund i 2002.

Etterpå ble Nagelsmann dynket i øl av fysisk trener Holger Broich og den franske verdensmesteren Benjamin Pavard, før han selv løp etter andre spillere med samme mål for øye med publikum jublende på tribunene.

Inn til sitt første møte med mediene etter å ha blitt Bundesliga-mester for første gang i livet, småjogget 34-åringen gjennom døråpningen.

GLAD: Bayern München-treneren feiret med resten av laget og supporterne på Allianz Arena.

Etter Champions League-exiten mot Villarreal på samme stadion sist uke, skal Nagelsmann ha mottatt hundre dødstrusler via sosiale medier. Til og med hans egen mor skal ha fått gjennomgå av illsinte fans.

Lørdag var lettelsen stor over å ha innfridd minimumskravet om ligatittelen for Tysklands suverent mestvinnende klubb.

Nå, som Bundesliga er avgjort, må Nagelsmann finne ut hvordan laget og troppen skal komponeres til neste sesong. Det er spørsmålstegn rundt kontraktene til Manuel Neuer, Thomas Müller, Serge Gnabry og ikke minst Robert Lewandowski. Alle avtalene går ut neste sommer. Noen av profilenes tid i klubben kan være over om kort tid.

I «Der Klassiker» plasserte Lewandowski inn ligamål nummer 33 for sesongen med et skudd mellom bena på Marwin Hitz i det som var hans 31. seriekamp i 2021/2022.

Polakken kommer med det til å bli Bundesliga-toppscorer for syvende gang på ni år.

FEIRET: Leon Goretzka, Lewandowski og Joshua Kimmich jublet for nok en triumf.

Etter å ha vunnet serien med Dortmund i 2011 og 2012 kronet Lewandowski på mange måter karrieren i Tyskland med sitt 8. strake seriemesterskap med Bayern München lørdag kveld. Nå kan han bli lokket bort fra klubben, med Barcelona angivelig ute etter egenskapene hans.

– Vi vil ha et møte snart, men det har ikke skjedd noe spesielt til nå. Situasjonen er ikke lett for meg, sier Lewandowski til Sky Sports, uten å svare på et direkte spørsmål om han selv ønsker å bli værende.

Hvis polakken drar, vil det gi Bayern München ytterligere incentiver til å prøve å sikre seg Haaland som arvtager på topp.