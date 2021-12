MMA-Hamlet vurderte sterkt å legge opp: «Er det verdt det?»

Marthin Hamlet (29) var «ferdig med MMA» etter tapet i «million dollar»-finalen mot Antonio Carlos Junior (31) i oktober. I to døgn – uten søvn – var han sikker på at karrieren var over.

LANGT NEDE: Marthin Hamlet avbildet på trening før PFL-finalen.

– Jeg var så forbannet på meg selv, og helt seriøst så var jeg egentlig ferdig. Jeg har følt det sånn når jeg har tapt tidligere også, men denne gangen varte det mye lenger, sier Hamlet til VG.

29-åringen fra Tønsberg kom seg til finalen i turneringsligaen PFL, og var «bare» én seier unna å få med seg over åtte millioner kroner i premiepenger.

Men det endte med et submission-tap i første runde mot Carlos Junior. Skuffelsen gikk etter hvert over til motivasjon for å komme sterkere tilbake. Det blir full satsing også i 2022:

– Jeg har bestemt meg for å signere for en ny sesong med PFL. Jeg er mer motivert enn noen gang, og ser for meg flere sesonger der, sier Hamlet.

Han understreker at millionene han gikk glipp av ikke var det store problemet, og til tross for tapet fikk han da også rundt 400.000 kroner for å være med i finalen.

Det som virkelig svir er at han fikk sitt tredje tap i proffkarrieren.

– Den store feilen jeg gjorde var da han tok ryggen min, så skulle jeg spare energi og ikke gjøre noe dumt. Så reiste jeg meg, og prøvde å riste ham av meg. Jeg ristet ham egentlig inn i en submission, og på dette nivået blir man straffet, forklarer Hamlet.

Hamlet brakk for øvrig hånden bare noen få uker før finalen. Han holdt skaden skjult for «alle», og måtte krangle seg til en alternativ operasjon som gjorde at han rakk finalen.

– Hånden plaget meg ikke. Det var et kne som skapte større problemer for meg i oppkjøringen, men jeg har aldri følt meg så bra mentalt som jeg gjorde i finalen.

SMÅBARNSFAR: Marthin Hamlet sammen med sønnene Iver (t.v.) og Jakob på trening i TK-hallen hjemme i Tønsberg tidligere i høst.

Så ble det en gedigen nedtur. En svært skuffet Hamlet forlot buret umiddelbart etterpå, og omtaler den lange hjemturen fra Florida som «en lidelse».

– Et tap har aldri svidd så mye som dette, og det har aldri vart så lenge. Det tok i alle fall to døgn. En sterk følelse av «er det verdt det?». Det sårer stoltheten veldig.

– Jeg fikk egentlig beskjed oppe i ringen om at jeg ville få ny kontrakt, men da var jeg ikke så interessert,

– Men nå har du altså bestemt deg for å fortsette?

– Ja, og avtalen med PFL er i orden. Jeg får litt bedre økonomiske betingelser, og så sikter jeg meg inn på å gå helt til topps denne gangen ...

PS! PFL-sesongen for 2022 starter med to innledende kamper i april og juni. Deretter er det eventuell kvartfinale og semifinale samme kveld på høsten. Og til slutt en eventuell finale.