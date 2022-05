Kilder til VG: Hetland i finalen om ny landslagsjobb

Norges Skiforbunds jakt på ny hovedtrener for damelaget har blitt intensivert de siste fem dagene. Nå kan VG avsløre hvem som er mest aktuelle.

TIDLIGERE HERRETRENER: Tor Arne Hetland, her sammen med Johannes Høsflot Klæbo under ski-VM i Lahti 2017.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Blant navnene som har vært gjennom den andre intervjurunden den siste snaue uken dukket et svært kjent landslagsnavn opp.

Nemlig Tor-Arne Hetland.

Hans navn har ennå ikke blitt nevnt som en aktuell kandidat som hovedtrener for damelaget, men ifølge VGs kilder overbeviste 48-åringen i den første intervjurunden og har vært med i «finalen» i kampen om jobben.

– Prosessen rundt ansettelse av dametrenere er pågående, utover dette har jeg ingen kommentar, skriver langrennssjef Espen Bjervig i en sms til VG mandag morgen. I løpet av kort tid skal han gi en av kandidatene tilbud om jobben.

Hetland har på sin side ikke vært tilgjengelig for kommentar.

JAKTER NYE TRENERE: Langrennssjef Espen Bjervig, her under en treningssamling sist sesong.

– Fire sterke kandidater

I tillegg er Hans Kristian Stadheim, Sjur Ole Svarstad og Stig Rune Kveen blant dem som har vært med til det siste, ifølge VGs opplysninger.

– Dette er fire sterke kandidater. Det oser internasjonal erfaring av både Svarstad, Stadheim og Hetland. Og Kveen har erfaring som trener for Petter Northug, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn til VG.

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn, her avbildet under et skytterstevne sommeren 2021.

Måtte gi seg etter misnøye

Jakten på nye dametrenere startet tidligere i vår etter at Ole Morten Iversen og Ola Vigen Hattestad valgte å gi seg.

At Hetland nå er blant de aktuelle trenernavnene er på en måte spesielt. Særlig etter måten han og Norges Skiforbund skilte lag ved siste korsvei.

Som aktiv skiløper har han individuelle gull i både VM og OL. Etter at han la opp har han vært trener for både Tyskland, Sveits og Canada.

Og i 2016 landet han drømmejobben som allroundtrener for de norske herrene som blant annet sørget for en råsterk OL-medaljefangst i Pyeongchang 2018.

Men jobben i Norge tok en brutal og tøff slutt. Bare noen måneder etter lekene i Sør-Korea kunne VG avsløre at Hetland var på vei ut av trenerjobben som følge av blant annet for dårlig kommunikasjon og lederstil, noe han har innrømmet at kom overraskende på ham selv.

SJEF FOR SUNDBY & CO.: Tor-Arne Hetland og Martin Johnsrud Sundby, her under Tour de Ski i januar 2018.

Var ekspert under OL

Siden den gangen har Hetland vært tilknyttet Meråker videregående skole der han ledet en liten del av Kinas langrennssatsing i forbindelse med OL i Beijing sist vinter.

Det engasjementet tok slutt i 2020. Siden har han jobbet i Studentsamskipnaden.

I vinter var han imidlertid tilbake i en rolle rundt langrenn, da som Discoverys ekspert under OL i Beijing.

Tre andre navn som har vært inne i finalerunden i kampen om jobben er Hans Kristian Stadheim, Stig Rune Kveen og Sjur Ole Svarstad.

Sistnevnte var assistenttrener i en gyllen periode av norsk damelangrenn og har dermed stor erfaring med å lede og trene de frem til han ga seg i våren 2018. Siden har han jobbet ved Stryn videregående skole.

Sjur Ole Svarstad (høyre) og Marit Bjørgen (venstre), her under en trening i Holmenkollen tilbake i 2017.

– Sykt spennende prosjekt

Stadheim har vært trener for både Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund i Lyn Ski i en årrekke.

Men den internasjonale trenererfaringen har han fra å lede Storbritannias satsing sammen med Jostein Vinjerui. Han har ikke ønsket å si så mye om sitt eget mulige kandidatur. Til VG har Stadheim tidligere sagt dette:

– Det er en superspennende jobb. Det er en skikkelig utfordring. Det er helt naturlig at mange syns dette er spennende. Det er klart at om man elsker å være trener på fulltid og elsker langrenn, så er en slik jobb stas. Det er et sykt spennende prosjekt, sier Stadheim.

Storbritannia-trener Hans Kristian Stadheim, her sammen med Hans Christer Holund under VM i Seefeld i 2019.

Tidligere Northug-trener

Stig Rune Kveen er mest kjent som Petter Northugs trener fra 2014–2017. Han fikk en del av æren for at den tidligere ski-kongen reiste seg etter fyllekjøringen våren 2014 og tok fire gull under VM i Falun i 2015.

Etter at Northug kom seg inn på landslaget igjen i 2017, har Kveen vært trener og lærer i Trøndelag ved Meråker videregående skole.

De tre kandidatene har enten ikke ønsket eller hatt anledning til å kommentere VGs opplysninger.

TETT SAMARBEID: Stig Rune Kveen og Petter Northug, her under en samling på breen i Val Senales i 2016.

I tillegg til hovedtrenerjobben er det også lyst ut en assistentstilling for damelaget. Denne skal besettes kort tid etter hovedtrener er ansatt.

Etter det VG får opplyst skal enkelte av kandidatene i finalerunden ha sagt at de er klare for å eventuelt ta en assistentjobb.