Helland-magi og nye Lehne Olsen-mål sendte Stabæk nærmere nedrykk

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Stabæk 3–0) Pål-André Helland har aldri hatt en lengre arbeidsøkt i Eliteserien for Lillestrøm – og den betalte seg for laget hans. Og på lørdag venter Rosenborg på Lerkendal...

I sin bare tredje seriekamp fra start denne sesongen viste trønderen en form som tilsa at han hadde spilt 30 – og hadde en venstrefot med i alt det offensive Geir Bakkes mannskap.

Det var ikke rent lite, iallfall ikke i forhold til motstander Stabæk. Bæringene så ut til å rygge inn til Obosligaen, mens Lillestrøm en periode spilte «power play» på deres halvdel.

– «Pål is back», sier Bakke til VG om Helland.

Til pause var det målløst, men 4–0 i sjanser og 6–0 i cornere i hjemmelagets favør. Og om du hadde gulmalt dødballene til Pål-André Helland, kunne de vært brukt til å markere midtstripene langs fylkesveien. Trønderen prikket én etter én innenfor samme kvadratcentimeterne i farlig område, men lagkameratene maktet ikke utnyttet dette på første 45.

Men på det niende skulle det skje. Hellands halvtliggende vristspark parret med pannen på Espen Garnås. Hallingdølen – halvt stopper, halvt stuntmann – fløy gjennom luften og springskallet inn ledelsen Åråsen-publikummet hadde skreket seg hese og trommet seg stive etter.

Da var spørsmålet mer om hvor stor seieren skulle bli, basert på det Stabæk hadde vist. Det ble ikke enklere da Philip Slørdahl dundret ballen i bakrommet, Eskil Edh startet på det som av tv-bildene så ut som rett side av offsidelinjen, og tenåringen fra Volla i Lillestrøm stormet inn i feltet.

Inne foran mål ventet toppscorer Thomas Lehne Olsen, og han sikret enkelt sitt snes med goaler denne sesongen.

Kort tid etter tok Geir Bakke faktisk ut sin uhyre betrodde midtbanemann Ifeanyi Mathew. Samtidig overtok Stabæk litt av initiativet.

Blant annet kom Pål Alexander Kirkevold til et par muligheter, men 2017-nivået til Kirkevold – da han var toppscorer i Danmark og fikk landslagsdebuten – er foreløpig ikke det samme i 2021.

Istedet gikk gjentok 2–0-prosedyren seg fra motsatt vingback. Tobias Svendsen – som spilte sin beste kamp noensinne i Lillestrøm-trøya – spilte lekkert gjennom Vetle Dragsnes. Han trillet inn til Thomas Lehne Olsen, som like enkelt som 20 minutter tidligere spaserte inn sitt andre for dagen og 21. for sesongen.

– Han er voldsom i alle faser av spillet. Det er ikke lett å være midtstopper mot ham, da må du drive med ulovligheter, sier Bakke til VG om storscoreren.

Det betyr at Thomas Lehne Olsen er tidenes LSK-toppscorer på én ligasesong etter å ha passert Mons Ivar Mjeldes 19 fra 1993.

Stabæk ligger sist i Eliteserien, to poeng bak Brann på kvalik. Bergenserne har derimot én kamp mindre spilt.

– Det ser mørkt ut, men det viktigste er at vi i garderoben har troen på det, sier bergenser og Stabæk-spiller Fredrik Haugen til VG.

