Eckhoff- og Tandrevold-podkast skapte overskrifter: – Blir litt jævlig

Et par tilsynelatende uskyldige kommentarer fra Tiril Eckhoff (31) og Ingrid Landmark Tandrevold (25) i podkasten deres, «Kant ut», har skapt overskrifter i både Russland og Sverige.

GOOGLE TRANSLATE-KRISE: Ingrid Landmark Tandrevold og Tiril Eckhoffs uttalelser i en podkast har skapt overskrifter i Russland.

Publisert Publisert Nå nettopp

I en episode av podkasten «Kant Ut» tok de to norske skiskytterne for seg spørsmål fra lyttere, og ett av spørsmålene var hvem som er deres beste venner fra andre nasjoner.

– Det er en russisk kvinne, Jekaterina Jurlova. Hun er helt nydelig, kjempesøt, sier Tiril Eckhoff, og får støtte av Ingrid Landmark Tandrevold som kaller Jurlova «verdens nydeligste».

– Men de andre russerne snakker nesten ikke engelsk, forteller Tandrevold.

– De har ofte ekstremt «bitchy» blikk også. Det er mye blikking der, da blir jeg bare skremt, sier Eckhoff.

Disse kommentarene ble plukket opp av russiske medier, og skiskytteren Irina Kazakevitsj’ ble spurt om den norske duoens uttalelser.

– Jeg hadde for eksempel ikke tatt kontakt med Ingrid heller. Jeg hadde blitt redd. Hun har et veldig fokusert ansikt, sier hun til Sports.ru, men legger samtidig til at hun kan forstå poenget til den norske duoen.

– Mange folk påpeker at vi ser veldig alvorlige ut. Kanskje vi gjør det. Vi ser ikke oss selv fra utsiden. Men så ser jeg bilder som blir tatt og innser at jeg hadde vært redd for å ta kontakt med meg jeg også, sier hun og ler.

I helgens sesongpremiere i Östersund ble Eckhoff konfrontert av Aftonbladet med dette etter at hun gikk inn til en 30. plass med fem bomskudd.

– De har oversatt podkasten vår, og det er aldri en god idé. Det blir liksom «Google Translate»-nivå. Plutselig virker Ingrid og jeg som de største «bitchene». Jeg mente at de russiske skiskytterne er veldig russiske, og jeg har sagt at de ser skremmende ut fordi de er ikke så glade og ser ofte sure ut. Det har de oversatt som at vi mener de er kjerringer, og det blir litt jævlig, sier Eckhoff, og legger til:

– Vi får prøve å ro oss ut av denne situasjonen her.

Det går nok bra, skal vi tro Irina Kazakevitsj uttalelser til det sport24.ru, som hadde originalsaken. Der siteres hun også på at hun ser opp til Eckhoff:

– Tiril er den eneste personen fra utenlandske lag som jeg klarte å kommunisere så tett med gjennom hele sesongen. Jeg vet ikke om hun husker det, men jeg håper at hun i år blir bedre kjent med meg. Det vil jeg gjerne.