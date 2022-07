Formel 1-stjernene fordømmer publikumsoppførsel: – Uakseptabelt

Formel 1-profilene retter kraftig kritikk mot oppførselen til tilskuere under Østerrikes Grand Prix. Formel 1 bekrefter at de skal etterforske arrangementet etter meldinger om rasisme, sexisme og homofobi.

ORANSJE RØYK: De nederlandske Verstappen-supporterne markerte seg sterkt på Spielberg i helgen. Ikke alle like positivt.

Lewis Hamilton var ute og klaget allerede lørdag, og Red Bull-fører Max Verstappen, teamsjefene Toto Wolff og Christian Horner og fire ganger verdensmester Sebastian Vettel var like klare søndag:

– De må bli utestengt på livstid, mener Vettel.

– Sjokkerende, fastslår Verstappen.

– Det går ikke an, er meldingen fra Wolff.

– Uakseptabelt, sier Christian Horner.

Motorsportsbibelen Autosport skriver at tilskuere har meldt om seksuell trakassering, rasisme og homofobi.

Det er også klart at Formel 1-organisasjonen kommer til å ta opp saken med de østerrikske arrangørene på Spielberg.

Trakassering

– Det er godt at det kommer frem i lyset, men det er forferdelig. Jeg mener det bør være nulltoleranse og at disse folkene blir utestengt på livstid, sier Sebastian Vettel ifølge tyske motorsport.com.

– Det er greit å kose seg og drikke, men det rettferdiggjør ikke slik oppførsel.

Det skal ha vært omtrent 50.000 nederlandske supportere i Østerrike i helgen. De utgjorde omtrent halvparten av drøyt 100.000 mennesker på tribunene søndag.

Allerede lørdag fastslo Lewis Hamilton at tilskuernes oppførsel hadde vært «motbydelig». Han krasjet kraftig under fredagens kvalifisering, og nederlandske supportere reagerte med å juble.

RIVALER: Max Verstappen gratulerer Charles Leclerc med seieren på Spielberg. Til høyre David Coulthard.

– Det er bare forbløffende at folk kan finne på noe sånt, når du vet hvor farlig sporten er. Jeg er glad for at jeg ikke endte på sykehus og ikke ble kraftig skadet. Du burde aldri juble for noens fiasko eller skade, uttrykte en skuffet Hamilton.

– Jeg har sett noen sjokkerende ting. Dette skulle aldri skje, noe sted, sier Verstappen på søndagens pressekonferanse, gjengitt av blant andre gpblog.com og Autosport.

Mer sikkerhet

– Jeg burde ikke trengte å si dette. Ethvert normalt tenkende menneske skulle vite at han ikke kan oppføre seg slik.

Verstappen håper at noe gjøres for å få en slutt på dette:

– Kanskje burde det være mer sikkerhet, mer sjekking. Dessuten – folk fester og drikker mye alkohol. Da kan du gjøre dumme ting. Men det er ingen unnskyldning. Men kanskje det kan reguleres også. Noen ganger er det tid for å gå til sengs, slik at du er edru når du våkner opp, fastslår verdensmesteren.

Mercedes ble kontaktet av en kvinne som fikk kjolen løftet opp av fulle supportere som hadde fortalt henne at hun ikke fortjente respekt fordi hun var Hamilton-tilhenger. Mercedes inviterte henne til garasjen mot slutten av løpet.

– Vi fant ut at dette skjedde, og det går ikke an, sier Mercedes’ teamsjef Toto Wolff.

– Alkohol ingen unnskyldning

– Hvis du gjør noe slikt, uansett hva det måtte være, sexistisk, rasisme, homofobi, så er du bare hjernedød, og alkohol er ingen unnskyldning for det, fortsetter Mercedes-sjefen ifølge Autosport.

Wolff mener at Formel 1-organisasjonen må lete etter disse personene og ta dem vekk.

– Fansen må gjerne være emosjonelle og lidenskapelige, men grensen går ved når de blir personlige.