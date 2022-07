Thorsvedt klar for Sassuolo: Blir niende nordmann i Serie A

Kristian Thorstvedt (23) har signert for Serie A-klubben Sassuolo.

SKAL SPILLE I ITALIA: Kristian Thorstvedt (t.v) har blitt en viktig mann på landslaget. Her sammen med kaptein Martin Ødegaard.

Det bekrefter klubben selv på Twitter tirsdag formiddag. Der blir han lagkamerat med tidligere Rosenborg-spiller Emil Konradsen Ceide. Forrige sesong ble Sassuolo nummer elleve i den italienske toppdivisjonen.

– Jeg er veldig happy. Jeg tror det i utgangspunktet er en veldig bra overgang, sier pappa og fotballekspert hos TV 2, Erik Thorstvedt, til VG og fortsetter:

– Det er en flott klubb med mange gode spillere. Det er mange landslagsspillere. Det er ikke på nivå med Milan eller Inter, men det blir tøft. Hadde vært enda tøffere hvis det var en av de klubbene, men vi får håpe på spilletid og at det går bra.

FAR OG SØNN: Krstian (t.v.) og far Erik under Norway Cup i 2004.

– Hvorfor ble det Sassuolo?

– De viste tidlig interesse og var villige til å betale utkjøpsklausulen. De er kjent for veldig god klubbdrift med tanker bak alt de gjør. De har gjort en bra jobb i forkant og de føler han kan passe inn i måten de spiller på. De har også en god trener. I tillegg er det veldig fin by med bra livskvalitet, sier Erik Thorstvedt.

Kristian Thorstvedt har signert en femårsavtale med klubben. Utkjøpsklausulen skal ligge på omtrent 100 millioner kroner.

Fakta Nordmenn i Serie A-klubber Morten Thorsby og Kristoffer Askildsen – Sampdoria

Erik Botheim, Emil Bohinen, Stefan Strandberg og Julian Kristoffersen – Salernitana

Emil Konradsen Ceïde – Sassuolo

Martin Palumbo – Juventus

Kristian Thorstvedt – Sassuolo Alwande Roaldsøy står med null A-kamper for Atalanta, og er en del av juniorlaget deres. Les mer

23-åringen kommer fra belgiske Genk, hvor han ganske nylig signerte en langtidsavtale. Midtbanespilleren har gjort stor suksess i Belgia etter overgangen fra Viking etter 2019-sesongen.

Den avsluttet han med å bli cupmester med Viking, kun året etter at han var med å spille klubben opp fra nivå to.

– Hvordan vil du beskrive Kristians vei fra OBOS-spiller i 2018 til Serie A-proff i 2022?

– Den er ganske enorm. I hvert fall hvis man spoler enda et år tilbake. Da var han ikke aktuell for Stabæk i det hele tall. Det har vært en ganske eksepsjonell tur. Det viser at det er mulig for alle hvis man jobber hardt, sier far Thorstvedt.

fullskjerm neste FIRE ÅR SIDEN: Kristian Thorstvedt under en 1. divisjonskamp mot HamKam i juni 2018. Året før fikk han ikke spille for Stabæk. 1 av 3 Foto: Carina Johansen / NTB

Serie A er i ferd med å bli en liga hvor de norske spillerne er tungt representert. Tidligere i vinduet signerte Erik Botheim for Salernitana.

– Det begynner å bli ganske mange nordmenn der. Det er spennende, sier Erik Thorstvedt om den italienske toppdivisjonen.