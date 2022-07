Sint Sagan: – Glad jeg er i god behold

SØNDERBORG (VG) Peter Sagan (32) øynet Tour de France-seier nummer 13, men ble skviset mot gjerdet på oppløpet i Danmark. Da sa han fra.

VISTE PEKEFINGEREN: Peter Sagan peter mot Wout van Aert (i gult). Etappevinner Groenewegen til høyre.

Sykkelikonet pekte sint mot Wout van Aert idet begge hadde tapt spurten til Dylan Groenewegen.

Sagan var tydelig forbannet etter å ha fått luken han gikk i effektivt lukket av Van Aert.

– Det er bare å se på TV-bildene. Jeg er glad for at jeg fortsatt er her i god behold. Jeg er ikke i godt humør, men vi har en jury i Tour de France, og de får dømme. Ikke jeg, sa han etter målgang.

Peter Sagan er historisk sett en seiersmaskin på sykkelen, men har slitt mer de siste par årene. I år står han bokført med to triumfer: Én etappeseier i Sveits rundt, samt det nasjonale mesterskapet i Slovakia.

Men i danske Sønderborg virket han å ha los på Tour de France-triumf nummer 13.

– Jeg startet spurten min, og så ble luka stadig mindre før jeg plutselig var presset mot gjerdet. Det er det som skjedde, sier han.

Lot seg ikke hisse opp

Wout van Aert ble konfrontert med Sagans milde tirade da han møtte til pressekonferanse, der også VG var tilstede, tre kvarter etter målgang.

– Jeg så at han sa noe, men fikk ikke med meg hva det var på grunn av all støyen. Jeg vet ikke helt hva han klaget på eller hvor langt ned på lista han kom, sa Jumbo Visma-rytteren som leder Tour-en sammenlagt.

Dylan Groenewegen utnyttet feiden mellom de to, og suste inn til sier på de siste meterne. Det skjedde etter en vanvittig opptrekk av Amund Grøndahl Jansen i finalen. Nordmannen tauet stjernespurteren i posisjon på imponerende vis.

For Alexander Kristoff gikk det ikke like bra. 34-åringen fra Stavanger ble nummer 11.

Det gjorde lagkamerat Andrea Pasqualon tydelig skuffet idet han tråkket inn til lagbussen i Sønderborg. Italieneren ønsket ikke å svare på spørsmål fra pressen, men sukket høyt da han hørte Kristoffs plassering.

Både Kristoffs hjelperytter og resten av Intermarché-Wanty-laget så imidlertid klar forbedring fra gårsdagens etappe: I dag fremsto de i langt større grad som et lag på de siste kilometerne.

– Dette var mye bedre enn i går, men jeg manglet en ekstra mann etter den siste svingen (800 meter før mål) til å gi meg en smooth reise. Jeg ble sittende ved siden av Groenewegen, som jo vant, men han satt inntil gjerdet på innsiden av meg. Dermed fikk jeg en del sidevind og var kokt da vi skulle gå til, sier Kristoff til VG.

– Det sto på meg til slutt. Jeg var ikke god nok på de siste 800 meterne, legger han til.

TOK DET MED FATNING: Kristoff og laget hans så det positive i en lagprestasjon som var langt bedre enn den dagen før. Her er Kristoff i Sønderborg søndag kveld.

TV-bildene viser hvordan Kristoff og etappevinneren lå side om side ved flere anledninger i finalen søndag ettermiddag. Groenewegen kom imidlertid ut av siste sving med langt høyere fart, og langt mer beskyttet for vind.

– Gutta er ganske happy med innsatsen, men skuffet over resultatet, selv om dette var langt bedre enn i går. Vi må bare holde på momentum. Det var synd for Alex at han måtte restarte spurten sin. Hadde han ikke gjort det, så hadde topp fem vært innenfor rekkevidde. En 11.-plass gjenspeiler ikke innsatsen i dag, sier prestasjonssjef i Intermarché-Wanty-laget, Aike Visbeek til VG utenfor lagbussen i Danmark.

Han ser nå frem til etappe fire og fem som han tror passer Kristoff godt.

– Alex trenger lange, stabile spurter. Ikke slikt som skjedde i dag, sier han.

I morgen, mandag, er det hviledag mens Tour-sirkuset beveger seg til Nord-Frankrike.