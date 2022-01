To hårfine bom kostet seieren for Eckhoff

Tiril Eckhoff (31) ledet inn til siste skyting - men to bom kostet henne muligheten til å vinne fellesstarten i Anterselva. Dorothea Wierer (31) vant på hjemmebane og har funnet OL-formen i tide.

Tiril Eckhoff på stafetten lørdag.

– To hårfine bom, fastslår NRK-ekspert Ola Lunde på direkten om Eckhoffs siste stående skyting.

Trolig hadde hun kjempet om seieren, men de to bommene ble kostbare. Det ble 6. plass. Ingrid Landmark Tandrevold ble nummer 12.

Verken Marte Olsbu Røiseland eller Öberg-søstrene stilte til start i Anterselva.

Tiril Eckhoff var nummer to etter de to liggende skytingene. Hun var bare to tideler bak ledende Julia Simon. Ingrid Landmark Tandrevold var også med i teten.

På den første stående skytingen sprakk Tandrevold, mens Eckhoff skjøt fem blink og fortsatt var nummer to - bak Anaïs Chevalier-Bouchet.

– Tiril har vært veldig offensive. Det er en helt annen Tiril vi ser nå enn tidligere i vinter, fastslår NRK-ekspert Ola Lunde før siste skyting.

Der ble det altså to bom. Tiril Eckhoff har til nå i 2021/22-sesongen dårligere treffprosent på stående enn de to siste vintrene.

Hun har stått over fem verdenscuprenn i et forsøk på å finne OL-formen. Fredag ble det 11. plass i Anterselva. Eckhoff hadde ikke vært topp 10 på sine fire siste individuelle starter i verdenscupen før søndagens renn. Men lørdag var hun med på Norges lag som tok en herlig stafettseier etter en marerittstart.

– Jeg var usikker da jeg kom hit, og jeg er glad for å ha fått noen positive svar. Det er viktig for veien videre, sa Eckhoff til NRK før løpet.

– Tre renn på tre dager er mye for en som har vært litt småsyk i jula.

Tiril Eckhoff har to individuelle OL-medaljer: To bronse på fellesstart. Nå står hun i fare for at hun ikke kommer med på fellesstart i Kina.

Reglene er slik at de 15 beste i verdenscupen får plass på OLs fellesstart. Så fyller man på med medaljevinnere i OL-øvelsene før fellesstarten opp til 30 utøvere. Eckhoff må derfor hevde seg på de første OL-øvelsene for å kvalifisere seg til fellesstarten.