Tufte hedret med prestisjepris: - En stor ære

Olaf Tufte (45), som la opp etter fjorårets leker i Tokyo, har blitt tildelt «Thomas Keller Medal». Prisen er internasjonal rosports høyeste utmerkelse.

HEDRET: Olaf Tufte har vært en bauta i roverden i flere tiår. Nå er han tildelt den ypperste prisen man kan få.

– Tufte er vinneren av rosportens mest prestisjefulle pris. Den får han etter en karriere som blant annet inneholdt syv olympiske leker, skriver det internasjonale roforbundet på sine nettsider.

Tufte fikk prisen under World Rowing Awards. De trekker frem nordmannens medaljefangst i begrunnelsen for prisen.

Den tidligere roeren er svært ydmyk over å ha fått prisen.

– Det er en stor ære. Jeg er ekstremt ydmyk overfor de som har stemt på meg og ment at jeg fortjener dette. Rosporten har utviklet meg til det mennesket jeg har blitt. Jeg må takke alle som har vært en del av veien hit. Det har vært enormt mange viktige støttespillere , sier Tufte til VG lørdag ettermiddag.

EN SISTE DANS: OL i Tokyo ble det syvende og siste for Olaf Tufte. Etter B-finalen la roeren opp.

Prisen deles kun ut etter endt karriere. Tufte forteller at han ble overrasket over at han plutselig skulle hedres på lik linje med sine store forbilder.

Tufte var nominert sammen med hviterussiske Jekaterina Karsten og sin mangeårige konkurrent Mahe Drysdale fra New Zealand.

– Dette er den største prisen man kan få innenfor roing. Den kan man ikke ta, den må man få. Den blir gitt til de man mener har hatt en god innflytelse på sporten. Jeg har alltid sett opp til de som har fått denne prisen. Det er ekstremt hyggelig å bli anerkjent fra roverden, som har vært min andre familie i over 30 år, sier den tidligere roeren.

Tufte er den tredje nordmannen som vinner prisen. Alf Hansen fikk prisen i 1990, mens Rolf Thorsen gikk seirende ut i 1996.