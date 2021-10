Stadig nye utskiftinger i svensk langrenn: – Drar i forskjellige retninger

Det har vært mye uro og utskiftinger i svensk langrenn de siste årene. Bare fire måneder før OL kommer nå ny langrennssjef og ny landslagslege.

NEDTUR: Mye å glede seg over i svensk langrenn sist vinter - men også nedturer: Her har Charlotte Kalla nettopp vekslet med Ebba Andersson da Sverige gikk på en skikkelig smørebom i kvinnestafetten i VM.

Publisert Publisert Nå nettopp

Lars Öberg (55) ble torsdag bekreftet som ny langrennssjef i det svenske skiforbundet. Han får tilnærmet samme rolle som Espen Bjervig har i Norge. Öberg har tidligere vært landslagstrener for svenskene.

Tidligere denne uken forlot Sveriges kjente lege Per «Pliggen» Andersson forbundet. Han blir erstattet av Jan Wall. Andersson oppgir som årsak at han må bruke mer tid på sin private legeklinikk.

– Det var en vanskelig beslutning, sier han på torsdagens pressekonferanse.

Toppsjefen i det svenske skiforbundet, forbundsdirektør Ola Strömberg, kommenterer torsdag alle utskiftningene overfor Viasat:

– En del av det har vært naturlig fordi folk har vært med lenge. Noen har kanskje havnet på en plass som de ikke har følt seg helt komfortabel med og sluttet fra. Men med Lars får vi en som leder som blir tilstrekkelig lenge og kommer til å sette avtrykk, sier Strömberg om Öberg.

Jann Post har fulgt det som har skjedd i Sverige de siste årene som NRKs langrennskommentator:

– Fra utsiden virker det som om de sliter med å finne kontinuitet og enighet internt. Det virker som det er flere grupperinger som drar i forskjellige retninger. Kanskje de må ta tak i kulturen for å finne løsninger som kan vare litt lengre, sier Post til VG.

Den statlige TV-kanalen SVT har avslørt flere problemer. Daniel Fåhraeus var forgjengeren til Lars Öberg. Han ga seg i sommer etter bare halvannet år i jobben og oppga da at det var tilbudet om en ny jobb på hjemstedet Piteå som var grunnen.

Men SVT har i ettertid avslørt at det var forskjellig syn på lederskap som var den virkelige årsaken.

De har fått tilgang til en epost-utveksling der dette kommer fram. Uenigheten har gått mellom langrennssjef Fåhraeus og Ola Strömberg, som har tittel av forbundsdirektør, tilsvarende Norges Skiforbunds generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

– Det er helt normalt at vi har ulike syn på ting, sier Fåhraeus til SVT.

Våren 2019 ga legendariske Rikard Grip seg etter mange år som landslagssjef. Så forsvant også langrennssjefen Johan Sares. Og deretter smøresjefen Urban Nilsson.

Les også Northug satser mot langløp: – Bare en mosjonist

Så på høsten 2019 var det komplett kaos i svensk langrenn da landslagssjefen Jonas Peterson - Grips arvtaker - måtte gå etter bare noen måneder i jobben. Etter hvert kom det fram av avgangen skyldtes konflikt mellom Peterson og smørerne.

Våren 2020 ble så Anders Byström, som tidligere blant annet hadde jobbet for det norske rekruttlandslaget, ansatt som ny landslagssjef. Petter Myhlback ble ny smøresjef. Noen måneder tidligere hadde Daniel Fåhraeus blitt ansatt som ny langrennssjef, en mer administrativ stilling. Alt så ut som fryd og gammen. Men nå har det altså blitt nye utskiftinger.

– På kort sikt ser jeg min rolle som å bidra til en fortsatt positiv følelse, trygghet og stabilitet innen langrennsorganisasjonen, ikke minst med tanke på vinter-OL i Kina, sier Öberg i en pressemelding torsdag.

Han legger også vekt på at det først er etter OL at det blir rom til å se framover for svensk langrenn.