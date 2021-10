Aksel Lund Svindal om «Aksel»: - Føles litt i overkant

COLOSSEUM KINO (VG) Aksel Lund Svindal (36) kom sammen med kjæresten Amalie Iuel (27) på premieren av filmen om ham selv.

SAMMEN: Aksel Lund Svindal og Amalie Iuel kom sammen på premieren.

– Jeg synes det er veldig gøy at det nå er åpnet opp slik at vi kan invitere til ordentlig kinofest. Veldig happy med det, og så er jeg spent på mottakelsen, sier Lund Svindal til VG.

Han og kjæresten Amalie Iuel (27) kom sammen til premieren. Det er første gang de to viste seg sammen offentlig etter at de i bekreftet at de var kjærester på selveste nasjonaldagen i fjor.

– Jeg gråt et par ganger, jeg må ærlig innrømme det. Det er jo både opp og nedturer. En flott film. Vakkert laget, sier Iuel til VG.

Lund Svindal sier det er vanskelig å få en film om seg selv.

– Ja, veldig! Så vanskelig at jeg ikke har sett den så mange ganger. Det føles litt i overkant, sier den tidligere skistjernen før han legger til:

– Men samtidig: Slik ting utviklet seg, skjedde det jo svært mye. Det ble et comeback, en skade og et OL-gull. Det skjedde mye bra. Plutselig ble det en kinofilm ut av det, og da var det bare å bli med på reisen de har gjort, sier Svindal før han blir avbrutt av Karsten Warholm.

Han var en av mange kjendiser som hadde møtt opp for å få med seg premieren av filmen som har blitt utsatt i nesten et år på grunn av pandemien. Hekkestjernen var full av lovord om Lund Svindal.

– Det er en karriere vi alle har fulgt. Det er en hel del detaljer og ting som har skjedd bak kulissene jeg håper å få se, sier Warholm til VG.

– Hvordan blir du inspirert av andre idrettsutøvere?

– Jeg blir først og fremst inspirert av vinnerskaller, og Aksel er åpenbart en sånn en. En kan alltids lære av hvordan folk tilnærmer seg idretten sin på. Selv om vi ikke gjør det samme, så har han helt åpenbart en helt unik måte å tenke på.

– Hva husker du best av Lund Svindal sin karriere?

– Jeg husker nok OL-gullet i Pyongchang best. Det var kult, sier Warholm før han haster inn i kinosalen.

Filmen er regissert av Even Sigstad og Filip Christensen som tidligere har regissert «Supervention»-filmene. De har fulgt Lund Svindal de siste fire årene av karrieren hans.

– Vi får være med på hvordan det er å være en idrettsutøver som Aksel. Være med på opp og nedturer, og hva det har kostet ham. En får se hvordan han jobber med seg selv og de rundt ham, sier Even Sigstad til VG.

Filmen har blitt utsatt i nesten ett år som følge av coronapandemien.

– Vi hadde tenkt til å lansere i november i fjor, så stengte Oslo ned. Først og fremst har vi opplevd en veldig høy økonomisk risiko ved at kinoene stengte og at vi ikke kunne lansere, men vi fikk da en avstand til filmen som gjør at vi nå kan nyte litt mer enn vi ville gjort for ett år siden, sier Christensen.