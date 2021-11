Tallene som taler for gull til Verstappen

17 ganger har Formel 1-førere vunnet minst ni løp i én sesong. 16 av dem har blitt verdensmestere. Den eneste som har mislyktes, er Lewis Hamilton (36).

SEIERSKLEM: En Red Bull-ingeniør feirer seieren med Max Verstappen ved parc ferme etter Grand Prix-løpet i Mexico sist helg.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Max Verstappen tok sin niende seier i 2021 da han var suveren i Mexico sist helg.

Til sammenligning har Lewis Hamilton klatret til topps på seierspallen «bare» fem ganger – men kan også komme opp i ni om han vinner de ni fire resterende løpene.

Nigel Mansell i 1992 var den første som vant minst ni løp i løpet av én sesong, fulgt av Michael Schumacher i 1995. Siden 2013 har det skjedd hver eneste sesong – noe som sier litt om hvor dominerende Mercedes-teamet har vært.

I 2016 vant Nico Rosberg ni ganger og ble verdensmester fem poengs forsprang til Hamilton, som på sin side vant ti løp – men altså måtte nøye seg med sølv. Han er den eneste med minst ni enkeltseirer som ikke har blitt verdensmester.

Les også Verstappen økte VM-ledelsen – Hamilton sjanseløs i Mexico

Her er tallene (minst ni enkeltseirer):

Nigel Mansell: 1992 – verdensmester.

Michael Schumacher: 1995, 2000, 2001, 2002, 2004 – verdensmester i alle.

Sebastian Vettel: 2011 og 2013 – verdensmester begge ganger.

Lewis Hamilton: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 – verdensmester i alle år minus 2016.

Nico Rosberg: 2016 – verdensmester.

Max Verstappen: 2021 – leder foreløpig VM.

Det skiller nå 19 poeng mellom Verstappen og Hamilton i sammendraget. Med tanke på at fire løp gjenstår, har Hamilton fortsatt bra muligheter til å ta igjen nederlenderen.

Fakta Flest seirer per sesong 13: Michael Schumacher – 2004. 13: Sebastian Vettel – 2013. 11: Michael Schumacher – 2002. 11: Sebastian Vettel – 2011. 11: Lewis Hamilton – 2014, 2018, 2019, 2020. Les mer

To ganger verdensmester (1998 og 1999) Mika Häkkinen mener at det er for tidlig å avskrive Hamilton tross Verstappen-seieren i Mexico:

– Max har gjennom denne seieren skaffet seg et sterkt forsprang i VM når det er bare fire løp igjen. Men etter min mening kan det fortsatt skje mye i kampen mellom Red Bull og Mercedes, skriver finnen i sin spalte for spillselskapet Unibet.

Fakta Verdensmestere siden 2010: 2010: Sebastian Vettel, Tyskland – Red Bull. 2011: Sebastian Vettel, Tyskland – Red Bull. 2012: Sebastian Vettel, Tyskland – Red Bull. 2013: Sebastian Vettel, Tyskland – Red Bull. 2014: Lewis Hamilton, Storbritannia – Mercedes. 2015: Lewis Hamilton, Storbritannia – Mercedes. 2016: Nico Rosberg, Tyskland – Mercedes. 2017: Lewis Hamilton, Storbritannia – Mercedes. 2018: Lewis Hamilton, Storbritannia – Mercedes. 2019: Lewis Hamilton, Storbritannia – Mercedes. 2020: Lewis Hamilton, Storbritannia – Mercedes. Les mer

– Jeg er sikker på at det kommer nye overraskelser i de fire neste løpene. Du må holde fokus og fortsette å jobbe hardt og ikke ta noe for gitt. Konkurrenten bare venter på at en sjanse når du slapper av, fortsetter Mika Häkkinen.

Han mener det psykologiske spillet blir viktig i sesonginnspurten og vil altså ikke avskrive Lewis Hamilton:

– Han liker en utfordring – og det er Max for Lewis.