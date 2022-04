BT skal vise kamper fra Hansacup

Bergens Tidende skal vise tolv kamper og over 20 lag under Hansacup.

Ingvild Lygren og Frederik Gnatt (bildet) skal kommentere på kampene under Hansacup. Stine Austgulen vil også kommentere på noen av kampene.

Publisert Publisert 3. april

BT satser stort på barne- og ungdomsidrett i 2022. Vi strømmer seks arrangement i løpet av året. Vi er på en rekke baner og sender fotball, håndball, basket, friidrett og svømming.

Lørdag og søndag skal vi vise kamper fra Hansacup. Cupen, som nå også har fått navnet Bergen Basketfestival, arrangeres for 46. gang.

– Jeg gleder meg veldig, sier Frederik Gnatt, som er en av kommentatorene under kampene.

Turneringen går over to helger: 22.–24. april spilles U13-U17 og 29. april–1. mai spilles Easybasket, senior- og rullestolbasket. Årets turnering har rekordstor påmelding med 183 lag og for første gang spilles det kamper på elleve baner samtidig.

Haukelandshallen bane 3

Vi skal vise seks innledende gruppespillskamper fra Haukelandshallen bane 3 lørdag fra klokken 08–14. Vi skal også vise to semifinaler og fire finaler fra samme bane søndag klokken 10–17.

Lørdag:

Tid Klasse Hjemmelag Bortelag 08.00 Gutter 13 Fredrikstad Lumberjacks Loddefjord IL 09.00 Gutter 15 Fyllingen Stavanger 10.00 Gutter 13 Ulriken Eagles 2 Lommedalen Wizzards 11.00 Gutter 15 Sverresborg Fyllingen 12.00 Gutter 13 Kirkevoll Ulriken Eagles 1 13.00 Jenter 13 Eikeli Bærum 85 Persbråten Hvit

Søndag:

Tid Klasse Kamp 10.00 Jenter 13 Semifinale 11.00 Jenter 15/16 Semifinale 12.30 Gutter 13 Finale 13.40 Jenter 13 Finale 14.50 Jenter 15/16 Finale 16.00 Gutter 17 Finale

Strømmen med kampene legges i denne saken, i vinduet over, rett før sendingen starter lørdag. Sendingen er for abonnenter. NB: Det kan komme endringer i kampoppsettet.

BTs sportsjournalist Ingvild Lygren vil være kommentator sammen med Frederik Gnatt. Han er trener og leder i Gimle basket og har kommentert en rekke NBA- og OL-kamper i basket. Stine Austgulen vil også kommentere på noen kamper. Ulriken-spilleren er en av Norges beste kvinnelige basketballspillere. Hun er også trener.

Seks idrettsarrangement

Hansacup er det andre av totalt seks idrettsarrangement for barn og unge som BT strømmer fra i 2022.

– Gjennom dette prosjektet ønsker vi å synliggjøre en rekke idretter, utøvere og miljø. Det blir fotball, svømming, basket, friidrett og håndball, både direkte og i opptak, med engasjerte kommentatorer og dyktige eksperter, sier Frøy Gudbrandsen, sjefredaktør i BT.

Her er arrangementene vi har filmet på, eller har planer om å filme fra:

26.–27. mars

Fotball: Lerøy jentecup



23.–24 april

Basket: Hansacup U13-U17.



12. mai

Håndball. Vårspretten. Finaler i årsklassene 2006–2009.



11.–12. juni

Fotball: Voss cup.



10.–11. september

Friidrett: Bergenslekene.



1.–2. oktober

Svømming: Ado Open.