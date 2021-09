Tok innpå teten etter superslag: - Jeg ble veldig sjokkert

Viktor Hovland fikk en god start på den siste turneringen i PGA-sluttspillet. Golfesset kjemper i toppen tross en småsur avslutning på torsdagens runde.

SER FREMOVER: Viktor Hovland tok innpå teten under torsdagsrunden.

Andreas Hellenes, VG

NTB, VG

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

23-åringen fikk det virkelig til å svinge på Atlanta-banen i Georgia de første ni hullene. Han fulgte opp par på det første hullet med to strake birdier.

En bogey på hull fire så ikke ut til å prege ham nevneverdig. Etter et noe rufsete utslag på det femte hullet leverte Hovland et ellevilt andre slag. Fra 116 meter feide han ballen rett i koppen til en meget imponerende eagle.

– Så fort jeg hadde slått trodde jeg slaget var for langt. Jeg ble veldig sjokkert da jeg så ballen lande på greenen, og plutselig spant den inn rett inn i hullet. Det var ganske vilt, sier Hovland til GolfTV etter kamp.

Se det utrolige slaget her:

To hull senere kom Hovlands tredje birdie for dagen. Hovland avsluttet første halvdel av runden med to par.

Han fikk det noe tyngre på de ni siste hullene. Der han spilte seg til én birdie (10. hull) og én bogey (16. hull). Dermed gikk han første dag fire slag under par, og totalt er han på -7. Det holder til en foreløpig fjerdeplass.

Fakta Slik var Hovlands torsdagsrunde: Hull 1: Par Hull 2: Birdie Hull 3: Birdie Hull 4: Bogey Hull 5: Eagle Hull 6: Par Hull 7: Birdie Hull 8: Par Hull 9: Par Hull 10: Birdie Hull 11: Par Hull 12: Par Hull 13: Par Hull 14: Par Hull 15: Par Hull 16: Bogey Hull 17: Par Hull 18: Par Les mer

Etter at alle spillerne i toppen er ferdigspilte torsdag, så ligger Hovland på femteplass. Foran ligger Bryson DeChambeau og Harris English på delt tredjeplass med −8.

Helt i toppen ligger andreplass Jon Rahm med −11 og førsteplass Patrick Cantlay med −13.