Sagosen skrek av smerte etter skade – klubben bekrefter ankelbrudd

(THW Kiel - HSV Hamburg 29–22) Kiel-spiller Sander Sagosen (26) hadde store smerter i venstrebeinet etter å ha landet forkjært i søndagens Bundesliga-runde. Nordmannen ble sendt til sykehus og fikk konstatert et ankelbrudd.

Det er Sagosens klubb Kiel som opplyser at Sagosen har pådratt seg et ankelbrudd. Dermed venter et lengre opphold på sidelinjen for 26-åringen.

Han mister blant annet resten av den viktige sesongavslutningen for den tyske klubben. «En nyhet vi helst skulle vært foruten», skriver klubben, og opplyser at Sagosen trolig blir ute i seks til åtte måneder.

– Dette er et tøft slag for oss, sier sportsdirektør THW Kiel til klubbens nettsted.

Sagosen mister både de gjenstående kampene i den tyske serien, men også Champions League-sluttspillet 18. og 19. juni. THW Kiel møter Barcelona i semifinalen om snaue to uker. Seier der gir finaleplass mot ungarske Telekom Veszprém eller polske Lomza Vive Kielce.

I tillegg kan også miste Håndball-VM i januar. Mesterskapet, som arrangeres av Polen og Sverige, starter 11. januar og varer til 29. januar.

Tidligere NFL-lege David Chao, som nå lever av å analysere idrettsskader med presisjon på Twitter, skriver på VGs forespørsel at han etter å ha sett video av skaden mistenker ankelbrudd for Sagosen.

Det fikk han rett i.

– Grotesk skade, men gode muligheter for å leges bra, skriver Chao.

Han sammenligner skaden med skrekkskaden til Dallas Cowboys-quarterback Dak Prescott, som røk ankelen under en NFL-kamp i 2020. Han måtte operere og var tilbake fra skaden etter litt over ni måneder.

NRK-ekspert Geir Oustorp fulgte kampen på TV. Han vurderer situasjonen slik:

– Han skjønte at det var alvorlig og at han trengte hjelp når han blir båret av banen. For det så ikke bra ut, sier NRK-ekspert Geir Oustorp til VG.

NRK-EKSPERT: Geir Oustorp.

– Er det resten av sesongen som ryker nå?

Det var etter åtte minutter at det gikk veldig galt for Sagosen. I et Kiel-angrep tok 26-åringen sats og endte med venstrebenet i helt feil stilling idet han landet etter å ha sendt ballen videre.

26-åringen ble liggende lenge, holdt seg til beinet og ristet på hodet, mens TV-kameraene fanget opp at han skrek av smerte.

– Vi hører han roper. Er det mulig? Er det resten av sesongen som ryker nå? spør Viaplay-kommentator Peder Seierstad, som kort tid senere slo fast dette:

– Det er i landingen der at det er noe som ryker. Han roper jo ut.

Lagkameratene strømmet til for å hjelpe. Etter hvert ble Sagosen hjulpet opp og støttet ut av hallen av to personer, mens publikum klappet taktfast for å støtte ham.

VIKTIG SPILLER: Sander Sagosen er viktig for både klubb- og landslag.