Sagosen skrek av smerte etter skade – kjørt rett til sykehus

(THW Kiel - HSV Hamburg 29–22) Kiel-spiller Sander Sagosen (26) hadde store smerter i venstrebeinet etter å ha landet forkjært i søndagens Bundesliga-runde. Så vondt at han måtte hjelpes av banen og bli sendt rett til sykehus.

Ifølge Kiel Nachrichten ble Sagosen kjørt rett til medisinsk sjekk etter hendelsen.

Samme avis skriver at klubben mistenker en «alvorlig skade» og slår fast at det fremstår som «utopisk», det vil si svært usannsynlig, at Sagosen spiller resten av den viktige sesongavslutningen.

Tidligere NFL-lege David Chao, som nå lever av å analysere idrettsskader med presisjon på Twitter, skriver på VGs forespørsel at han etter å ha sett video av skaden mistenker ankelbrudd for Sagosen – og at det må opereres.

– Grotesk skade, men gode muligheter for å leges bra, skriver Chao.

Han sammenligner skaden med skrekkskaden til Dallas Cowboys-quarterback Dak Prescott, som røk ankelen under en NFL-kamp i 2020. Han måtte operere og var tilbake fra skaden etter litt over ni måneder.

NRK-ekspert Geir Oustorp fulgte kampen på TV. Han vurderer situasjonen slik:

– Han skjønte at det var alvorlig og at han trengte hjelp når han blir båret av banen. For det så ikke bra ut, sier NRK-ekspert Geir Oustorp til VG.

– Er det resten av sesongen som ryker nå?

Det var etter åtte minutter at det gikk veldig galt for Sagosen. I et Kiel-angrep tok 26-åringen sats og endte med venstrebenet i helt feil stilling idet han landet etter å ha sendt ballen videre.

26-åringen ble liggende lenge, holdt seg til beinet og ristet på hodet, mens TV-kameraene fanget opp at han skrek av smerte.

– Vi hører han roper. Er det mulig? Er det resten av sesongen som ryker nå? spør Viaplay-kommentator Peder Seierstad, som kort tid senere slo fast dette:

– Det er i landingen der at det er noe som ryker. Han roper jo ut.

Lagkameratene strømmet til for å hjelpe. Etter hvert ble Sagosen hjulpet opp og støttet ut av hallen av to personer, mens publikum klappet taktfast for å støtte ham.

Ryker Champions League-sluttspill?

Nå er altså spørsmålet om en uhyre viktig sesonginnspurt ryker for Sagosen. Én ting er de gjenstående kampene i årets seriespill i Tyskland.

Langt viktigere for Sagosen er Champions League-sluttspillet 18. og 19. juni.

– Han tråkker over feil og får en overtråkk på innsiden. I hvert fall slik det ser ut på reprisebildene. Det tar jo i utgangspunktet lengre tid å lege enn en vanlig overtråkk, vurderer Oustorp.

– Vi får håpe at han tenkte på sluttspillet og måtte ha hjelp. For kampen mot Hamburg, den vinner Kiel uansett. Men det så ikke bra ut.

THW Kiel møter Barcelona i semifinalen om snaue to uker. Seier der gir finaleplass mot enten ungarske Telekom Veszprém eller polske Lomza Vive Kielce.