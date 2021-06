Eriksen takker for støtten fra sykesengen

Den danske landslagsstjernen Christian Eriksen (29) gir lyd fra seg for første gang etter hjertestansen under lørdagens EM-kamp mot Finland.

– Hei, alle sammen! Stor takk for deres søte og fantastiske hilsener og meldinger fra hele verden. Det betyr mye for meg og min familie, starter Eriksen en melding på Instagram.

Eriksen falt om på banen under Danmarks EM-åpning mot Finland i København sist lørdag. Bilder av legepersonell som ga 29-åringen hjertekompresjoner gikk verden rundt.

– Jeg har det fint, etter omstendighetene. Jeg må fortsatt gjennomgå noen undersøkelser på sykehuset, men jeg føler meg okay, forteller Eriksen tirsdag morgen.

Lagkamerater i Danmark, spillere på hans italienske Inter-mannskap og andre medlemmer av fotballmiljøet kommenterte raskt med hjerter under 29-åringens melding.

Ber laget spille for Danmark

Det har foreløpig ikke kommet noen beskjeder om hva som forårsaket Eriksens hjertestans. Flere leger og medlemmer av det medisinske teamet til stede på stadionen i Danmarks hovedstad jobbet for å få liv i ham i flere minutter, ut fra det man kunne se på de kritiserte TV-stasjonenes bilder som direktesendte Eriksens kamp for livet.

Flere av lagkameratene til den 29 år gamle Inter-stjernen har beskrevet hendelsen som «forferdelig».

Nå ber Eriksen dem om å gi alt i torsdagens kamp mot Belgia og i det siste gruppespillsoppgjøret mot Russland.

– Nå vil jeg heie på guttene på det danske laget i de neste kampene. Spill for hele Danmark! Alt det beste, Christian, avslutter han innlegget på Instagram.

– Christian har det bedre

Den dypt troende Barcelona-spilleren Martin Braithwaite (30) var en av lagkameratene som sto og dannet et beskyttende skjold rundt ham, mens han fikk behandling.

Mandag fortalte 30-åringen at han har blitt enda mer styrket i troen etter at Eriksen ble gjenopplivet. Han beskriver det samtidig som en fryktelig opplevelse som fortsatt preger ham.

– Jeg hadde mange bilder i hodet som jeg ikke ønsket å ha, sa Braithwaite mandag.

– Det var en forferdelig opplevelse. Vi har kunnet merke en enorm støtte, og det setter jeg stor pris på, fortalte 30-åringen.

Han beskriver et helt spesielt samhold i den danske leiren.

– Vi har merket en enorm støtte. Det er noe vi setter utrolig stor pris på. Vi er ekstremt takknemlige for det. Vi er mer enn et lag. Jeg er utrolig stolt over å være en del av disse menneskene. Det er noe helt unikt, sier Barcelona-spilleren, som har vært i kontakt med Eriksen på videosamtale.

– Christian har det bedre, og da har jeg det bedre. Det var sinnssykt deilig å snakke med ham og se at han var seg selv igjen.

