Vi fulgte kampen direkte

Det er slutt på Klepp Stadion. Sandviken vinner veldig fortjent 3-1 på Jæren. De kom best i gang med scoring rett over minuttet spilt og med kort tids mellomrom satt 2-0 og 3-0. Spillemessig helt overlegne i store deler av kampen selv om en periode rundt reduseringen til Klepp viste Kleppjentene hvordan de kan spille.

Så kommer reduseringen. Aune med et glitrende forarbeid. Drar seg fri og spiller D´Anjou alene med Micah på mellomdistanse. D´Anjou gjør ingen feil og setter ballen høyt over keeper og i mål. Ikke ufortjent etter siste 10 minuttene.

Sandviken blåser nok et distanseskudd langt over mål fra langt hold.

Sandviken med frispark midt på Klepps banehalvdel. Flytter opp laget. Lund går for skudd langt over.

Pause på Klepp Stadion og det trenger Klepp nå. De har blitt rundspilt i 45 minutter. Alt starter med at Sandviken gikk rett opp og scorte med Vilde Hasund som var sikker som banken. Det skulle bli travelt i de bakre rekker for Klepp og når Maria Brochmann og Marit Bratberg Lund legger på til 2 og 3 så blir det blytungt for hjemmelaget. Klepp må trylle i pausen, mens Sandviken kan gå veldig fornøyde i garderoben.

Larsen bommer fullstendig på innlegget, men er heldig at ballen er for høy og går ut til kast.

Broch spiller fri Skretting som utfordrer Hansen. Det går litt for fort for Hansen som havner på ryggen, men Skretting får ikke levert ballen til en medspiller.

Dette begynner å bli pinlig! Sandviken scorer på alt! Marit Bratberg Lund får ballen på venstresiden. Hun bestemmer seg for å skyte og ballen går i en perfekt bue over Larsen. Alle står bare å spør seg selv 'hva skjedde nå?' når ballen går i mål.

Sandviken har sett veldig sterke ut i år. Selv om de har vunnet de fleste kampene har de periodevis slitt litt med å få spillet til å flyte og varierer enda litt i prestasjon. Det er ingen tvil om at det bor mye kvalitet og dette er et lag som kommer til å kjempe i toppen. De kommer fra en veldig overbevisende seier mot LSK-kvinner som de slo 4-1 på hjemmebane forrige runde. Arna-Bjørnar klarte likevel 1-1 mot Sandviken så det finnes muligheter for Klepp til å overraske på hjemmebane.

