Ole Gunnar Solskjær og agenten investerer i norsk e-sportselskap

Asgeir Kvalvik i det relativt nystartet e-sportselskapet ULTI får med seg to virkelige storfisker i jakten på videre vekst.

KJØPER SEG OPP: Ole Gunnar Solskjær og agent Jim Solbakken kjøper begge 12,5 prosent av selskapet ULTI Agency. Foto: Tim Keeton / PA Wire

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Først og fremst er det kompetansen de bringer inn, og nettverket deres åpner dører det ville tatt lang tid for oss å komme gjennom, sier Kvalvik om «signeringen» av Ole Gunnar Solskjær og hans agent Jim Solbakken i ULTI Agency.

Det nystartede selskapet representerer 13–14 trenere og utøvere. Kristiansund-mannen Asgeir Kvalvik leder sammen med Frank Spjelkavik Berget selskapet, som omsatte for 1,8 millioner etter bare få måneder.

Selskapet spesialiserer seg, på samme måte som agentselskaper i fotballen, på å ha de beste spillerne og trenerne i sin stall.

– E-sport har blitt større enn noen ville turt å spå for bare få år siden. Dette sprer idrettsglede over hele verden. Det synes jeg er spennende, Ulti Agency er et selskap med store planer. Her handler det om å se spillerne og gi de en sjanse, og så gjør det heller ikke noe at dette kommer opp i min hjemby, Kristiansund, sier Ole Gunnar Solskjær i en uttalelse fra selskapet.

SAMARBEIDSPARTNERE: Jim Solbakken (venstre) med Ole Gunnar Solskjær i Molde i 2012. Foto: Eivind Griffith Brænde

Solskjær og Solbakken kjøper 12,5 prosent av selskapet hver, og selv om de er blitt enige om å ikke avsløre hvilke summer det er snakk om, kan Kvalvik si at det handler om et «betydelig millionbeløp».

– Det er en stor anerkjennelse og vi kjenner på en stolthet, samtidig som det er en vanvittig boost for oss i den videre veksten. Det har en ekstrem betydning for oss, spesielt i det internasjonale. Dette gir oss alle muligheter fremover, sier Kvalvik, som til Finansavisen uttalte at han ønsker å bli «e-sportens Mino Raiola».

SIGNERT: Asgeir Kvalvik, Jim Solbakken og Frank Spjelkavik Berget etter kontraktssignering i Oslo. Foto: Foto: Espen Solli / ULTI Agency

Publisert Publisert: 15. april 2021 12:27