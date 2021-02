Tok sin fjerde strake seier: Ny praktscoring av Zuccarello

(Colorado Avalanche – Minnesota Wild 2–6) Mats Zuccarello (33) er i kalasform etter skadeavbrekket, og storspilte da Wild sikret sin fjerde strake seier.

NY SCORING: Kirill Kaprizov og Mats Zuccarello etter 1–0-scoringen mot Colorado Avalanche. Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / NTB

1. juli 2019 signerte nordmannen en femårskontrakt med Minnesota Wild verdt rundt 250 millioner kroner. Den første sesongen endte med skuffende 37 målpoeng, hans laveste poengsnitt i NHL siden 2012.

Årsaken kan ha vært at Zuccarello var plaget med et vondt håndledd, som han valgte å operere etter forårets sesong. Det gjorde at han måtte stå over sesongstarten, og først var tilbake på isen 17. februar – i Minnesotas 12. kamp for sesongen.

– For å være ærlig med deg. Det har vært skikkelig frustrerende. Du vil ikke miste skøyte-økter og annen trening. Men noen ganger må man ta hånd om problemer som man har slitt med, sa han før comebacket.

Nå viser 33-åringen seg fra sin beste side. Sesongdebuten endte med 0–4-tap mot LA Kings, siden har det kun gått én vei for nordmannen.

Zuccarellos spiller på rekke med Victor Rask og Kirill Kaprizov, en trio som totalt har tatt 14 målpoeng på de siste to kampene.

– Mats kan snakke både svensk og russisk, det er derfor de har hatt så stor suksess, fleiper lagkamerat Marcus Foligno.

Mot Colorado brukte Minnesotas nye superrekke snaut ti minutter på å vise seg frem. Kaprizov og Rask spiller pucken mellom seg, før førstnevnte spiller på tvers til Zuccarello. Nordmannen bruker et lite sekund på å få kontroll på pucken, før han setter den i nettet fra tilnærmet død vinkel.

Vertene utlignet tidlig i den tredje perioden, men det meste skulle handle om Minnesota Wild. Med en ny 6–2-seier tok Zuccarello og co. sin fjerde strake seier.

Nordmannen sikret seg også sitt andre målpoeng i kampen, og sitt niende på de fire siste kampene, da han spilte opp Kaprizov fra egen sone, russeren fant Ryan Hartman som satte inn 4–2-scoringen.

– Det hjelper åpenbart å spille med gode spillere, Rasky og Kirill gjør det enklere. Jeg har jobbet hardt lenge, og jeg føler jeg er i god form, sa Zuccarello tidligere denne uken.

Nordmannen har også fått ros fra trener Dean Evason.

– Når du er en spiller som normalt sett spiller pucken fra deg, men du kan også skyte, det gir et ekstra element. De andre lagene kjenner ham godt, fordi han har vært en suksess i NHL i så mange år, og de vet han liker å spille pucken fra seg, han ser alltid etter den gode pasningen. Men når du i tillegg kan skyte, gir det motstanderen en ekstra trussel og han og oss en ekstra dimensjon, sa han etter kampen mot Anaheim Ducks.

Lagkamerat Kevin Fiala sier det litt enklere:

– Det er ingen hemmelighet at han er en fantastisk ishockeyspiller.

I helgen venter to hjemmekamper mot Los Angeles Kings for Zuccarello og lagkameratene.

PS! Claude Julien har fått sparken som hovedtrener for Montreal Canadiens. Han erstattes av hjelpetrener Dominique Ducharme.

