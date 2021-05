Viking-sjefene fikk advarsel av Solbakken: – Kanskje én glipper

TRONDHEIM (VG) Vikings trenerduo fikk sin første store nedtur i jobben. Så svarte Morten Jensen (41) på advarselen fra landslagssjef Ståle Solbakken (53).

MENER TO ER TOPP: Morten Jensen har klokkertro på Vikings løsning med to sidestilte hovedtrenere. Her sammen med makker Bjarte Lund Aarsheim under 0–5-tapet mot RBK. Foto: Fredrik Varfjell

Etter at Viking og Bjarne Berntsen skilte lag i fjor høst, valgte klubben å gå for en mer ukonvensjonell løsning: Berntsens assistenter Jensen og Bjarte Lund Aarsheim er nå likestilte hovedtrener i stavangerklubben.

Duoen fikk en drømmestart på samarbeidet da Viking slo Brann 3–1 i serieåpningen, men ble sendt brutalt ned på jorden igjen da de ble smadret 0–5 av Rosenborg på Lerkendal torsdag kveld.

Allerede etter oppturen i første serierunde, da han gjestet Eurosport-programmet «Fotballrunden» søndag kveld, kom landslagssjef Ståle Solbakken med en advarsel til Viking-duoen.

– Umiddelbart så er jeg nok litt skeptisk, åpnet Solbakken, før han tok seg litt i det og kom med noen positive argumenter:

– Når det går bra, er det en uproblematisk løsning. Fordelen for de to som aldri har vært i hetluften før, er at de begge har jobbet med Bjarne over tid, kan videreføre det, de kjenner hverandre ut og inn og vet hvor de har sine styrker og svakheter. Så det er ikke det at jeg ikke tror dette kan gå bra …

– Men jeg som gammel Liverpool-fan husker jo da Gerard Houllier skulle samarbeide med Roy Evans. Det tok et kvarter og så røk det, mimrer Solbakken.

Så ytrer han det han tror kan bli Viking-trenernes største utfordring:

– Når det går dårlig, vil du få noen kommunikasjonsutfordringer hvis du blir dratt til noen intervjuer her og der, kanskje én sier noe og den andre noe annet. Kanskje én glipper med et eller annet og så kan de bli spilt litt ut mot hverandre.

Etter 0–5-tapet mot Rosenborg var det Morten Jensen som stilte foran pressen.

På spørsmål fra VG om advarselen fra Solbakken svarer 41-åringen slik:

– Solbakken får mene det han mener om det. Vi står støtt i det vi holder på med her, og har god tro på vårt prosjekt her. Jeg kan forstå at folk tenker annerledes på utsiden, men jeg har tro på det vi holder på med.

– Kan det bli noen problemer i kommunikasjonen med mediene, for eksempel?

– Vi prater jevnlig og ser fotball på samme måte. Jeg stiller opp i mediene i dag og svarer på vegne av oss. Hvis det hadde vært Bjarte som hadde stilt, så hadde han svart på vegne av oss, sier Jensen.

