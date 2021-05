Nå blir de ett hopplandslag

Hopperne tar likestillingen et steg videre: Nå blir det ett hopplandslag og felles samlinger.

MIXED: Maren Lundby, Silje Opseth, Daniel Andre Tande og Halvor Egner Granerud på pallen sammen i Romanias sist vinter. Nå blir de en del av det samme landslaget. Foto: ROBERT GHEMENT / EPA

Med Maren Lundby (26) og Halvor Egner Granerud (24) i spissen har norske hoppere vist at de mener noe med likestilling.

Nå blir det ett landslag, felles samlinger og trenerteam som jobber tett på hverandre. Pluss at det blir flere felles rennhelger enn tidligere.

– Vi ser ingen grunn til at vi skal skille det i to lag. Det er et grep som vi i praksis gjorde for et par år siden, men som nå synliggjøres ved at det blir ett hopplandslag, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen.

– Vi har samarbeidet i årevis, men det er en fin symbolsk handling at det nå blir ett landslag, sier Maren Lundby.

Men mens det til sammen var 15 hoppere på de to landslagene sist vinter, er det nå kuttet til 12 hoppere på ett lag. Fem kvinner og syv menn utgjør landslaget for 2020/21:

Thea Minyan Bjørseth (Lensbygda).

Anders Fannemel (Hornindal).

Johann Forfang (Tromsø SK).

Halvor Egner Granerud (Asker).

Robert Johansson (Søre Ål).

Eirin Kvandal (Mosjøen).

Marius Lindvik (Rælingen).

Maren Lundby (Kolbu/KK).

Thomas Aasen Markeng (Lensbygda).

Silje Opseth (Holeværingen).

Anna Odine Strøm (Alta).

Daniel-André Tande (Kongsberg).

De som er borte fra sist sesong er Anders Håre (Vikersund), Robin Pedersen (Stålkameratene) og Ingebjørg Saglien Bråten (Etnedal).

Ifølge rennplanen fra FIS blir det nå felles rennhelger for kvinner og menn fire steder: Klingenthal, Willingen, Lillehammer og Oslo.

Kvinnene slipper altså til i Willingen (K147), men slipper fortsatt ikke til i skiflygingsbakkene.

– Jeg er veldig skuffet så klart. Det er faktisk ikke til å tro. Vi får stadig høre at vi ikke er attraktive nok til å ha like rammebetingelser som herrene. Det er dessverre vanskelig å få til når vi ikke får vise oss fra vår beste side. Man blir rett og slett motarbeidet, meldte Maren Lundby til VG nylig.

Halvor Egner Granerud hyllet Maren Lundby da kvinnene i mars for første gang hadde VM-renn i stor bakke:

– Jobben Maren har gjort, både gjennom å være en god idrettsutøver, men også ved å si de viktige tingene og ta så mange kamper, har hatt en stor betydning. Hun hadde vært en veldig viktig skihopper om hun ikke hadde hatt resultatene, men så har hun i tillegg vært verdens klart beste de siste tre årene, sa Granerud om kollegaen.

Nå blir de en del av samme landslag.

– Jeg har stor respekt for den kampen Maren har drevet, og håper vi kan hjelpe, sier Halvor Egner Granerud på pressekonferansen mandag.

