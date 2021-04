Ny VAR-debatt etter kontroversiell avgjørelse – utskjelte Alexander-Arnold ble helten

(Liverpool - Aston Villa 2–1) Trent Alexander-Arnold fikk knallhard kritikk etter prestasjonen mot Real Madrid. Lørdag slo han tilbake.

HELT: Trent Alexander-Arnold så lettet og glad ut etter å ha satt inn den avgjørende scoringen. Foto: CLIVE BRUNSKILL / POOL

På overtid snappet han en retur fra Aston Villa-keeper Emiliano Martínez, dro seg innover i banen og hamret den i hjørnet på fabelaktig vis.

Han slo dermed kraftig tilbake etter å ha blitt kalt «elendig» i førsteomgangen mot Real Madrid, hvor ekspertene blant annet mente at han gjorde en «juniorfeil» på det ene baklengsmålet.

Den store «snakkisen» underveis i lørdagens kamp var imidlertid den marginale annulleringen av Roberto Firminos mål like før pause.

– Jeg beklager, men VAR blir bare mer latterlig for hver dag som går. Hvordan i all verden kan de si med sikkerhet at det der er offside? Akkurat som gårsdagens annullerte mål. Latterlig, skriver fotballegenden Gary Lineker på Twitter.

Med det blotte øyet var det umulig å se at Diogo Jota var på feil side i oppbyggingen til målet. Og man ble ikke stort klokere av grafikken, men det ble dømt offside.

– Fotball på tomme tribuner er dritt nok allerede. Den tragiske måten dommerne bruker VAR på suger den siste gleden ut av det, skriver The Athletic-journalisten James Pearce, som følger Liverpool tett.

ISKALD: Roberto Firmino bevarte roen og lobbet ballen lekkert i mål, men det ble ikke stående. Foto: CLIVE BRUNSKILL / POOL

ESPN-journalisten Dale Johnson, som har blitt ekspert på reglene rundt bruk av VAR, skrev følgende etter at Wolverhampton fikk annullert et mål på liknende vis fredag kveld:

– Dette må være den mest hårfine offsideavgjørelsen så langt. Dette må endres før neste sesong.

Lørdag fulgte han opp med å sitere egen tweet og skrive at «alt dette gjelder». Johnson tar til orde for at Premier League må gjøre som i Champions League, hvor det kun dømmes offside dersom teknologien er i stand til å vise at det er en tydelig offside.

– Pierluigi Collina (italiensk dommerlegende, journ. anm.) vil ha det på denne måten. Det er nødt til å skje, skriver han.

HØY HERRE: Pierluigi Collina er fortsatt en mektig mann i dommerkretsene. Foto: IBRAHEEM AL OMARI / X03632

Tidligere denne uken uttalte tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger at han ønsker helautomatisk dømming i bruk på offsideavgjørelser til VM i Qatar.

Franskmannen ønsker at teknologien skal kunne si fra direkte til assistdommeren heller enn at det skal gå via VAR.

Lørdag var det Ollie Watkins som sendte Aston Villa i føringen på Anfield. Engelskmannen scoret hat trick mot Liverpool i høst, og fortsatte scoringstrenden på Merseyside.

Roberto Firminos utligningsmål ble altså ikke stående, men etter pause løp Mohammed Salah inn sitt 19. seriemål på returen fra skuddet til Andy Robertson.

Til slutt prikket altså Trent Alexander-Arnold inn den avgjørende scoringen på vakkert vis.

PRIKKSKUDD: Trent Alexander-Arnold smalt til og sikret alle tre poengene for Liverpool. Foto: MARTIN RICKETT / X01348

