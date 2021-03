Solskjær og Manchester United stoppet Guardiolas rekordrekke

(Manchester City – Manchester United 0–2) Pep Guardiola og Manchester City kom til det 185. Manchester-derbyet med 21 strake seirer. Mot byrivalen ble det bråstopp.

Den fortsatt suverene serielederen har sett ustoppelig ut den siste tiden, men den vanvittige rekken til City – 21 strake seirer og 28 uten tap i alle turneringer – fikk seg en bråstopp da Manchester United tok turen til den lyseblå delen av byen.

Samtidig fortsetter Manchester Uniteds rekke: De har nå spilt 22 bortekamper uten tap.

– Jeg er kjempeglad. Jeg synes vi forsvarte oss skikkelig bra, og vi lignet mer på oss selv offensivt, sier Ole Gunnar Solskjær til BBC, og sier han mener utskjelte Anthony Martial var banens beste.

– Dette var Anthony som vi kjenner ham: Sterk og positiv, og han utfordrer andre spillere. Jeg er kjempeglad på hans vegne, sier Solskjær.

Solskjær hylles

– En fantastisk seier og glimrende prestasjon av Manchester United. Utmerket defensivt og alltid farlige på kontringer. Perfekt styring av Ole, skriver Match of the Day-programleder og tidligere England-spiss Gary Lineker på Twitter.

– «Spot on» taktisk fra Ole Gunnar Solskjær. Han traff blink ved å ta Kevin De Bruyne og Ilkay Gündogan ut av kampen. City ble frustrerte, sier tidligere toppspiller Robbie Savage på BBC Radio 5 Live.

Etter bare 101 sekunders spill lå ballen i nettet etter en straffe fra Bruno Fernandes, før Luke Shaw doblet ledelsen og fastsatte sluttresultatet til 2–0 etter pause.

– Pep Guardiola vil nok anerkjenne at City tapte for det beste laget i dag, sier Sky Sports-ekspert og tidligere Manchester United-spiller Gary Neville.

De to managerne havnet i en heftig diskusjon på sidelinjen i andre omgang. Årsaken er foreløpig ikke kjent.

Ole Gunnar Solskjær fikk med seieren bukt med den vonde trenden Manchester United har hatt mot topp seks-motstand:

For første gang siden 1–6-ydmykelsen mot Tottenham i oktober fant Manchester United-nettmaskene mot en topp seks-klubb i Premier League:

Fakta Manchester United mot topp seks 2020/21 4. oktober 2020: Manchester United – Tottenham 1–6

24. oktober 2020: Manchester United – Chelsea 0–0

1. november 2020: Manchester United – Arsenal 0–0

12. desember 2020: Manchester United – Manchester City 0–0

17. januar 2021: Liverpool – Manchester United 0–0

30. januar 2021: Arsenal – Manchester United 0–0

7. mars 2021: Manchester City – Manchester United 0–2 Les mer

Pangstart på kampen

Solskjær og Manchester United fikk en drømmestart på derbyet, for etter bare 35 sekunders spill pekte Anthony Taylor på straffemerket. Gabriel Jesus felte motstanderspiss Anthony Martial, og fra ellevemetersmerket sørget Bruno Fernandes for en kjempestart for de røde.

Straffen ble gitt etter 35 sekunders spill og etter 101 sekunder var ballen i mål: Aldri før har Manchester City sluppet inn et mål så tidlig på Etihad.

Ederson kastet seg riktig vei og fikk et par fingre på ballen, men det var ikke nok til å holde ballen ute.

AVGJØRENDE – IGJEN: Som så mange ganger før ble Bruno Fernandes toneangivende for Manchester United. Her jubler han etter å ha sendt de røde djevlene i føringen etter 101 sekunder. Foto: Laurence Griffiths / PA Wire

Manchester City så rystet ut. De røde djevlene kjørte et veldig høyt press og City så litt stresset ut, men etter at Ederson reddet et forsøk fra Luke Shaw, kvittet Pep Guardiolas menn seg med startproblemene, og tok mer eller mindre fullstendig over.

City-stjernene løsnet det ene etter det andre skuddet; Ilkay Gündogan, Kevin De Bruyne, Oleksandr Zinchenko og Riyad Mahrez prøvde seg alle i tur og orden. Det som ikke gikk over eller utenfor, tok vikarierende burvokter Dean Henderson unna.

FRUSTRERT: Det ble en tung dag på jobben for Pep Guardiola og hans Manchester City. Foto: Peter Powell / POOL / EPA POOL

Endte måltørken

Man ventet kanskje at City ville fortsette der de slapp etter hvilen, men igjen var det gjestene fra de røde den røde delen av byen som kom best i gang. Denne gangen tok det mer enn 101 sekunder, for etter 50 minutters spill banket Luke Shaw inn 2–0.

Manchester United kontret og Marcus Rashford spilte til Shaw, som fra kanten av 16-meteren prikket ballen i det lengste hjørnet. Like før hadde Rodrigo et skudd som gikk i stolpen.

Og akkurat som i den første omgangen: Etter en pangstart fra Manchester Uniteds side, tok Manchester City mer og mer over.

Innbytter Phil Foden var nærme, og det samme var Raheem Sterling. Til og med John Stones var farlig frempå. Men Manchester City, som har sett ut som et lag som ikke kan slutte å score, manglet plutselig den presisjonen og effektiviteten som har gjort dem til suverene serieledere.

Samtidig løsnet det for Manchester United som endte måltørken. De hadde spilt 4 timer og 45 minutter uten nettkjenning før det løsnet etter 101 sekunder mot byrivalen.

– I dag gjorde vi alt nesten helt perfekt, sier Bruno Fernandes til Sky Sports etter kampen.

Publisert: 7. mars 2021 19:23