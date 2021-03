Mener Ødegaard er for beskjeden

Arsenal-veteran Martin Keown (54) mener det er på tide Martin Ødegaard (22) begynner å snakke mer om seg selv og mindre om laget.

FØRSTE ARSENAL-MÅL: Martin Ødegaard blir gratulert etter scoringen av Granit Xhaka (t.v.) og Bukayo Saka (t.h.). Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS/REUTERS

Etter at nordmannen viste seg frem med en suser av et mål i Europa League-kampen mot Olympiakos i går - hans første for Arsenal - håper fotballeksperten at Ødegaard skal slippe seg løs.

– Når jeg hører på ham så snakker han om det som skjer på banen. Han snakker mye om laget og lite om seg selv. Han har vært i rampelyset siden han som 16-åring gikk til Real Madrid. Kanskje han skal begynne å snakke mer om seg selv, sier Keown til BT Sport.

Arsenal-legenden mener Ødegaard er for beskjeden og håper målet skal gi ham den selvtilliten han trenger for å slippe seg løs.

– Han snakker om å være redd for å gjøre feil. Det er feil holdning. Du må elske spillet og slippe deg løs. Som Arsène Wenger pleide å si: Spill og slapp av, sier Keown, som håper Ødegaard vil gjøre nettopp det.

– Det er en utrolig interessant spiller for Arsenal. Og det er noe der under «panseret». Vi så et glimt av det med den suseren av et mål, fastslår Martin Keown. Selv spilte han flere enn 330 kamper i midtforsvaret til Arsenal.

Arsenal-manager Mikel Arteta var fornøyd med Ødegaard i 3–1-seieren i Pireus i går, men vil at nordmannen og midtbanespillerne skal ta flere sjanser.

– De er der for å få ting til å skje og vinne kamper. Det avgjøres foran mål, og midtbanespillerne må gripe sjansen, ta risiko, gå for skudd og skape mulighetene ved å drible fordi de har den kvaliteten, sa manageren da han oppsummerte Europa League-triumfen.

Ødegaard kom til Arsenal på lån i januar og har vært på banen i ni kamper i Premier League og Europa League.

