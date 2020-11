Håndballstjernens corona-advarsel: Toppidrettsutøvere har fått problemer

Da Veronica Kristiansen (30) testet positivt for corona, fikk hun streng beskjed om å holde seg i ro. Det takker landslagsspilleren legene for nå.

KONDISJONSTAP: Veronica Kristiansen brukte tid på å komme i toppform igjen. Flere håndballspillere har fått merke konsekvensene av å trene for hardt for tidlig. Foto: Bjørn S. Delebekk

26. oktober fikk Veronica Kristiansen samme beskjed som 60 millioner andre i verden har fått i år: Hun hadde testet positivt for corona.

14 dager i karantene fulgte for Györ-spilleren, men det skulle ta totalt 22 dager før hun fikk trene som normalt igjen. En rekke andre spillere i Ungarn har fått corona før henne, og skapt skremsel.

For selv toppidrettsutøvere skal passe seg mot virusets effekt.

– I Ungarn har de som driver med toppidrett fått problemer. De har startet å trene for tidlig og for hardt. Jeg er veldig takknemlig for at klubben krevde at jeg skulle holde meg i ro, forteller Kristiansen til VG på telefon fra Danmark.

Kristiansen er ikke den eneste norske håndballprofilen som har hatt coronaviruset:

Hun hadde milde symptomer, som hodeverk og manglende smak- og luktesans, men måtte gjennom både hjerte- og lungetester hos legene i Ungarn.

– Man vet aldri hvilke bivirkninger som kan oppstå, selv ikke for toppidrettsutøvere, sier landslagsspilleren.

22 dager uten trening, liggende på sofaen, er en tålmodighetsprøve for de fleste, og kanskje spesielt når man er vant til å være i aktivitet flere timer om dagen.

– Det var jeg ikke vant til. Jeg fikk ikke lov til å bevege meg på 22 dager. Da jeg endelig fikk bevege meg ute blant folk igjen, måtte jeg være forsiktig med pulsen – ha kontroll på den hele tiden. Den beste treningen jeg kunne gjøre, var å gå tur, forteller 30-åringen.

Man blir ikke europamester av å gå tur, og gradvis har Kristiansen, som blir en nøkkelspiller for Norge i EM, fått trappet opp treningen.

– Etter jeg fikk negativ test og var ute av karantene, følte jeg at jeg kunne trene tøffere og startet tidligere. Men jeg er veldig glad nå for at jeg har gjort det steg for steg. Når jeg jogget følte jeg at kondisjonene hadde forsvunnet helt, men grunnlaget er der, og jeg har fått bygd opp den og styrken, sier Kristiansen, som skal bruke dagene frem mot EM til å finpusse på det tekniske.

Hennes lagvenninne i Györ og på landslaget, Silje Solberg, har fremdeles viruset i kroppen.

Kristiansen har ikke spilt en håndballkamp siden 17. oktober, men torsdag var hun tilbake i aksjon for Norge mot Danmark. Det endte med norsk seier, selv om Thorir Hergeirsson ikke var fornøyd med alt han så. «Vikki» skal bruke de siste dagene på å finpusse på det tekniske.

Etter råd fra norske helsemyndigheter, trakk Norge og Trondheim seg som EM-arrangører. Dermed skal alle kamper spilles i Danmark. Kristiansen mener det er forsvarlig å arrangere et mesterskap, selv om smittefaren er der tross et strengt smitteregime.

– Det er alltid en risiko for det, men jeg er trygg på at det er stramme nok retningslinjer. Jeg håper EM kan gi glede til mange i en vanskelig tid, sier hun.

Kristiansen har hatt en god høst i Györ med 30 mål på fem kamper i Champions League. Nylig skrev hun under en ny treårskontrakt med ungarerne.

Slik ser Norges EM-program ut:

Norge – Polen, 3. desember

Norge – Tyskland, 5. desember

Norge – Romania, 7. desember

Mesterskapet, som er en førjulstradisjon for mange nordmenn, varer frem til 20. desember. Kampene sendes på TV3 og Viaplay.

