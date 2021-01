Opplysninger til VG: Adegbenro går til Norrköping

Rosenborg og svenske Norrköping er blitt enige om en overgang for Samuel Adegbenro (25).

NYTT ARBEIDSANTREKK: Samuel Adegbenro Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Det får VG opplyst, og overgangen ventes å bli annonsert av klubbene innen kort tid.

Dermed er Rosenborg-vingen ferdig på Lerkendal, dit han kom fra eliteseriekollega Viking for rundt 15 millioner kroner sommeren 2017.

Adegbenro slo til på direkten i Europa League-kvalifiseringen mot Ajax samme år, men det er blitt lengre mellom de dominante periodene siden. Etter at Åge Hareide overtok 1. september, har Adegbenro fått én seriekamp fra start.

I fjor sommer lå det an til en overgang til tyrkisk fotball og Hatayspor. Da var nigerianeren i Tyrkia for å gjennomføre den medisinske testen, men ble ikke enig med klubben om sin personlige kontrakt – og returnerte til Trondheim.

Nå blir det i stedet svensk fotball for 2015-mesteren Norrköping. De har sett til Trondheim tidligere for å hente vinger; for ett år siden var Pål-André Helland svært nær en overgang til samme klubb.

Adegbenro ender på 50 kamper og 10 scoringer for Rosenborg i Eliteserien – og ble seriemester i 2017 og 2018, samt cupmester også i 2018. Totalt er fasiten 83 kamper og 16 mål.

