Han blir Norges første heltids spill-fører: – Nivået er skyhøyt

Tommy Østgaard (27) har fått oppfylt guttedrømmen: Han blir den første nordmann som blir e-racerfører på heltid.

E-SPORT-STJERNE: Tommy Østgaard, her fotografert foran en såkalt sim-rigg hos rallyteamet EVEN Management. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

– Sim-racer, retter Østgaard oss. Det er det som er den rette sjargongen for simulatorkjøring med racerbil.

Nå har han skrevet kontrakt med teamet Coanda Simsport, som ifølge Østgaard regnes som det beste sim-racing-teamet i verden - og har vært det i flere år.

Sportssjef Atle Gulbrandsen i Norges Bilsportforbund er imponert:

– Tommy er en av verdens beste i sim-racing, og der er nivået skyhøyt. Millioner verden over driver med digital motorsport, og hvis man ser bort fra simriggene, så konkurrerer alle på like vilkår. Her er det ingen som har noen raskere bil enn andre, så det å være helt i verdenstoppen i denne e-sporten er imponerende.

– Det ligger enormt mye hardt, strukturert og målrettet arbeid bak å ha blitt en del av verdenseliten i sim-racing, sier Tommy Østgaard selv.

– Å nå kunne gjøre det fulltid hele året gir meg muligheten til å utvikle meg til det neste steget som kreves for å nå den store drømmen om å bli verdensmester, fortsetter Langhus-karen.

Tommy Østgaard har hatt et travelt 2020 etter som det meste av motorsporten ble stengt ned, og mange av dem som kjører «i virkeligheten» gikk over til e-sport for å få god trening der. Det betydde at mange også ville ha råd og vink.

Foto: Coanda Simsport

Han kjørte selv både gokart og noen formel-klasser og Renault Clio-serien før lommeboka var tom - og så satset han i stedet på racerkjøring i spillverdenen.

– Nå er det bare å fortsette å stå på 100 prosent videre. Det er et ekstremt høyt nivå i toppen i sim-racing, så det er ekstremt små detaljer som skiller de beste fra de nest beste, fortsetter Tommy Østgaard.

Han har allerede vært en del av Coanda Simsport siden mars 2018, men nå blir han fulltidsfører.

– Avtalen er på ett år og gir meg en fast månedlig inntekt for å kjøre løp for Coanda i blant annet Porsche TAG Heuer Esports Supercup og andre store serier som kommer senere i år. Bakgrunnen er at sporten stadig vokser ekstremt fort, og at teamet har fått på plass gode avtaler.

– Syv av førerne bor sammen i et hus i Tyskland, der de driver med racing på fulltid. Jeg skal fortsette å bo i Norge og dermed kjøre hjemmefra, i hvert fall så lenge covid-19 setter en stopper for LAN-treff. Så ting blir veldig likt som før, bortsett fra at jeg nå tjener nok på sim-racing til å dekke utgiftene mine. I tillegg får jeg en del av eventuelle premiepenger jeg vinner som en bonus.

Dennis, Oliver Solberg, Ole Christian Veiby, Andreas Mikkelsen og mange andre av de «virkelige» motorsportsstjernene har kjørt simulator i 2020. Atle Gulbrandsen igjen:

– Digital motorsport er en av de e-sportene som har mest til felles med virkeligheten. Helt det samme blir det aldri uten g-krefter og risiko for å krasje, men det er ikke så veldig ulikt å sitte i en profesjonell simrigg med ratt og pedaler fra å sitte i en virkelig bil.

