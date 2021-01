Ny skrekkskade i Adelboden – amerikanske Tommy Ford til sykehus med helikopter

Amerikanske Tommy Ford fikk en stygg rotasjon på den tredje siste porten i storslalåmen i Adelboden - dagen etter at Lucas Braathen falt stygt like ved. Ifølge sveitsiske SRF er amerikaneren ved bevissthet.

FALT STYGT: To funksjonærer blir kjørt over ende av Tommy Ford, som mistet balansen og falt stygt like før mål. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Den amerikanske 31-åringen mistet balansen på vei gjennom den tredje siste porten, falt framover og roterte med hodet først ned bakken. Han sklei så ut mot sikkerhetsnettet, der han kjørte ned to funksjonerer som var like ved mållinjen.

Rennet ble utsatt en lengre periode og TV-bildene viste at flere ilte til for å behandle Ford. Så fløy et ambulansehelikopter inn over målområdet, før det landet og lastet inn en båre der amerikaneren var pakket inn.

Den sveitsiske TV-kanalen SRF, som sender rennet, meldte først at amerikaneren tilsynelatende var bevisstløs. Åtte minutter senere meldte de at amerikaneren er ved bevissthet og snakker med legene.

Bilder fra området viser at amerikaneren hadde fått på seg nakkekrage av det medisinske personellet.

BÅRET BORT: Tommy Ford ble hentet av helikopter etter sitt stygge fall. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Ulykken ligner på den som traff Lucas Braathen fredag. Han suste over målstreken i enorm fart, men fikk et feilskjær da han forsøkte å bremse opp i målområdet.

– Det er ikke noe hyggelig. Det (fallet til Ford, journ. anm.) minnet litt om Lucas sitt fall i går. Det er små marginer her og ting skjer fort. Det setter ting litt i perspektiv, sier Leif Kristian Nestvold-Haugen til TV 2.

20-åringen måtte til slutt få hjelp ut av målområdet på båre. Senere på kvelden kom den triste beskjeden om at stortalentet mister resten av sesongen.

Ford var bare fjerdemann som satte utfor i sveitsiske Adelboden. Rennet ble utsatt en halvtime, men er nå i gang igjen.

Publisert Publisert: 9. januar 2021 10:55 Oppdatert: 9. januar 2021 11:24