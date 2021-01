Norge overrasket over VM-forholdene i Egypt: – En parodi

KAIRO (VG) Landslagstrener Christian Berge (47) og superstjernen Sander Sagosen (25) er sjokkerte over forholdene som har møtt Norge i Egypt.

I VM: Christian Berge ledet Norge til EM-bronse i fjor. Nå er landslagssjefen og resten av den norske troppen i Egypt for VM-spill. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

– Det er en parodi, for å si det rett ut. Alt til nå har vært en stor vits. Det er et opplegg som ikke henger på greip – smitte og det ene og andre, sier Sander Sagosen.

– Hvordan opplever dere dette som spillergruppe? spør VG.

I går var det litt sjokktilstander for alle. I dag er det mer at vi ikke får gjort en dritt med det. Vi har fått gjort unna en fysisk økt på en gressflekk med litt styrke og fotball. Vi får bare ta litt ting som det kommer. Jeg har sagt mitt til de som får gjort noe med dette, og så får jeg bruke energien min på det jeg er her for – å spille håndball best mulig.

I utgangspunktet skal Norge være en del av en «boble» for å forhindre smitte. Slik opplever ikke Norges superstjerne det.

– Jeg vet ikke om vi kan kalle det en boble en gang. Her flyr det folk ut og inn uten munnbind, og vi spiser alle lag sammen. Av alt vi har blitt lovet på forhånd, er det ingenting det er styr på, hevder Sagosen.

STJERNER: Sander Sagosen skal prøve å lede Norge til VM-gull i Egypt. Her er han i dialog med Danmarks Mikkel Hansen i en av de siste treningskampene før mesterskapet. Foto: Liselotte Sabroe

– Det er ville vesten

Sagosen innrømmer at han er redd for å bli smittet nå som han er i Egypt.

– Vi har interne regler. Men det er fri flyt og ville vesten. Det er klart man har en redsel for å bli smittet her nede i Egypt. Vi får bare krysse fingrene for at vi ikke får smitte, sier Sagosen til VG.

– Bør VM avlyses? spør TV 2.

– Jeg mente ikke på forhånd at det burde bli avlyst. Da hadde jeg store forhåpninger til at alt skulle gå bra, men sånn det har vært nå, kan man helt klart stille spørsmål om det, sier Sagosen.

– Ville du godtatt at det ble avlyst?

– Det blir feil å si akkurat nå, når jeg har en drøm om VM-gull. Men hadde dette vært i Norge, hadde det ikke blitt gjennomført, sier Sagosen.

– Jeg tror alle går med en angst for å bli smittet. Jeg er ikke så redd for å bli syk, men hva det vil medføre her, sier lagkamerat Henrik Jakobsen.

Ny gruppemotstander

Avkast her i Egypt er klokken 21.30 lokal tid mot Frankrike torsdag kveld, noe som betyr 20.30 i Norge. De norske gutta er sølvvinnere fra de to siste verdensmesterskapene.

Landslagssjef Berge sier følgende om synet som møtte Norge i Egypt:

– Vi har kommet ned til et annet scenario enn det vi ventet. Vi kom inn i en buss som var hermetisk lukket. Det gikk ikke lov å se ut av vinduet, og spillere ble bilsyke. Vi kan risikere å få i oss den rette maten, men at den kommer opp igjen i løpet av turen. Det er en del merkelige grep de har tatt. Det har vært utfordrende. Vi kom til et styrkerom som ikke har frivekter, som vi er avhengig av å trene med. Vi møtte mye på en gang. Når det gjelder Covid-testing, ble alle testet på samme rom. Vi har sagt klart ifra om hva vi ønsker, forteller Berge, og fortsetter:

– Vi kom ned og møtte en del utfordringer her i forhold til trening og avstand. Fasilitetene på hotellet er kjempefine, men vi er langt fra hallen. Hvis vi skal trene som vi ønsker, har vi i verste fall to timer til trening. Så vi har sittet i noen samtaler i dag for å prøve å få en hall som er nærmere. Det er veldig uforutsigbart. Jeg ble litt overrasket. Jeg hadde forventet noe annet enn det vi ble møtt av. Vi fikk beskjed om at USA var ute, og Sveits inne. Det medfører at det blir en litt annen turnering med tanke på belastning av spillerne. Så den planen som var lagt, må endres på, sier Berge.

Allerede før start er det klart at gruppemotstander USA byttes ut med Sveits på grunn av et massivt smitteutbrudd før amerikanerne satte seg på flyet til Egypt. I tillegg har Tsjekkia trukket seg av samme grunn, mens det før mesterskapet også har vært påvist smitte hos nasjoner som Brasil, Kapp Verde og Sverige.

– Har du tro på at dette VM-et kan gå som planlagt?

– Jeg har tenkt på hva jeg skal svare på det spørsmålet. Jeg tenkte at det kom. Jeg får velge å tro på at det går, sier Berge.

– Jeg syns egentlig litt synd på Egypt som har denne oppgaven, sier kaptein Bjarte Myrhol.

Saken oppdateres!

