Svømmeklubber nektes adgang til ADO Arena: – Det gir ikke mening

Kasper Danbolt (19) får ikke svømme her med klubben sin. Samtidig kan flere hundre privatpersoner gå til ADO Arena for å ta seg et bad.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Her svømmer Kasper Danbolt som privatperson på ADO Arena. Her får han ikke trene med klubben sin. Alice Bratshaug