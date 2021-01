Håndballpresidenten sterkt uenig med Erevik: – Jeg føler meg trygg

KAIRO/OSLO (VG) TV3-ekspert Ole Erevik får ingen støtte hos Norges Håndballforbund etter uttalelsen om at VM må stoppes etter 10 positive coronatester i inngangen til mesterskapet i Egypt.

PÅ PLASS: Ole Erevik mener VM bør avsluttes på grunn av coronasituasjonen. Foto: Joachim Baardsen

– Jeg vet ikke hva Ole Ereviks faglige begrunnelser er, men jeg forholder meg til de faglige råd og medisinske vurderinger som blir gjort av det norske helsepersonellet i Egypt. De følger vi med på kontinuerlig, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til VG.

Det internasjonale håndballforbundet meldte torsdag kveld om positive coronatester utført ved ankomst i Egypt for fire spillere fra Kapp Verde, to spillere fra Slovenia, én spiller fra Brasil, ett tilfelle som kom fra USA, og et positivt tilfelle fra en portugiser tilknyttet mediene. IHF informerte også om et par positive tester hos personalet på spillerhotellene i forkant av VM.

Fredag ble det dessuten kjent at den danske spilleren Emil Jakobsen har testet positivt. Han er sammen med lagkamerat Morten Olsen satt i isolasjon i Kairo.

– Det mest vesentlige er usikkerheten som brer seg. Det viser at boblen ikke er hermetisk lukket. Den boblen de lovet at skulle være smittefri, den har sprukket etter et par dager. Da er det for risikofylt å fortsette i mine øyne, sa Erevik til VG torsdag kveld.

– Jeg føler meg trygg basert på det Thomas Torgalsen og det medisinske teamet i Egypt sier. Vi kan jo ikke vite alt helt ut, men vi må gjøre det beste ut av denne situasjonen, kvitterer Kåre Geir Lio som befinner seg i Norge.

Torgalsen har gjennom mange år ledet håndballguttas helseteam. Onsdag kalte Sander Sagosen ankomsten til Nord-Afrika for en parodi og kalte smittevernet for «ville vesten». Torsdag mente legen, som også er Norges sjefslege i sommer-OL, at mange av de kritiske forholdene rundt det norske laget var i klar bedring.

– Jeg vet egentlig ikke om det er så mye mer å si, responderer Erevik overfor VG fredag, før han legger til:

– Jeg er ikke i tvil om at de medisinsk ansvarlige jobber overtid nå.

TV3-eksperten spilte 184 landskamper og tok for fire år siden VM-sølv sammen med mange av dagens spillere.

Kåre Geir Lio mener Håndballforbundet i Kairo oppfyller kravene fra norske myndigheter.

– Vi har ansvaret for at det som skjer i Egypt er i samsvar med den protokollen vi har fått godkjent for deltagelsen i VM av norske helsemyndigheter. Vi jobber ut fra det, sier han.

– Det er veldig mange – også i Norge – som mener noe om smittevern. Vi var i møte med helse- og kulturministeren torsdag. De gjør alt de kan for å ta kloke valg og vi forsøker å komme med hva vi kan bidra med. Vi må finne den samme arbeidsmåten også i VM. Vi må ikke tro at alt er håpløst for at det foregår i Egypt. Vi må tro på de helsevurderingene som blir gjort, sier Kåre Geir Lio.

Håndballforbundet er bekymret for at all aktivitet for barn, ungdom og breddeidrett for øyeblikket er stengt ned i Norge. Det var tema for møtet som også Norges idrettsforbund, Skiforbundet og Skiskytterforbundet deltok i.

Ifølge Kåre Geir Lio kommer det mandag ny informasjon fra regjeringen om barne- og ungdomsidretten.