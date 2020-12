Mørk & co. med turbohåndball: – Det lukter svidd

KOLDING: Målshow, fartsfest, maktdemonstrasjon og et norsk lag i superform. Nora Mørk var virkelig heit.

Nora Mørk i verdensklasse mot Tyskland. Foto: Vidar Ruud

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Norge-Tyskland: 42–23

Seier med 19 mål! TV-titterne må ha likt det de så. For Norge satte opp ekspressfart og viste seg som et gullag da Tyskland ble kjørt av banen i EM.

Allerede halvspilt ledet Norge med åtte mål (22–14). Og mye mer skulle komme.

– Dette laget stopper ingen nasjoner i EM, mente NRK radiosportens Patrick Rowlands.

Da hadde de norske valset over tyskerne.

For Norge spilte skjorten av sine motstandere, og selv om alle var imponerende, var Nora Mørk størst. Verdensklasse er et riktig ord. Og 13 mål totalt.

Nora Mørk – stjernen på laget. Foto: Vidar Ruud/NTB

Høyt og lavt

Mørk åpnet ballet som i første kamp mot Polen. Hun er en super straffeskytter, men for et blikk, for noen bevegelser og varierte skudd som gikk i mål.

Nå handlet det ikke bare om å være servitør, men å score på en flyver, snappe baller bakover, skyte når motstanderen minst ante det fra distanse. Lukene finner hun også. Hun var bestemt og friskmeldt.

Fortsetter 29-åringen med denne innsatsen og uttellingen, er hun sikret en plass på EMs All star-lag. Hun kan bli mesterskapets toppscorer også. Og på et «beste lag» bør det bli flere norske.

Kapteinen viste alt

Kapteinen Stine Bredal Oftedal er så fintesterk at de hun skal forbi blir svimle. Hun har høy fart i hver eneste bevegelse. Hun lurer seg inn i de minste luker, hvis hun ikke drar på seg to spillere for å sende ballen til kanten.

Hun ble kåret til banens beste og enkelte stusset på det. Riktignok var hun ofte nest sist på ballen, noe som er verdifullt, men Mørks opptreden var «outstanding.»

Supertalentet Henny Reistad ligner på kapteinen når det gjelder tempo. 21-åringen har X-faktor og gjør det man ikke kan forvente av en relativt fersk spiller. Hun var ute lenge på grunn av skade, men er et virkelig friskt pust.

Robuste Kari Brattset Dale var blant de ni spillerne som kom på scoringslisten før pause. Da sto det 22–14 til Norge. Det kunne vært et greit sluttresultat, men det skulle komme 30 minutter til der Norge var høyt og lavt.

– Det lukter svidd av det norske laget, mente NRK-kommentatoren, som var like imponert som alle andre.

Og det må ha vært som et jordskjelv for tyskerne, som slo Norge med ett mål så sent som i forrige EM (33–22).

Marit Malm Frafjord i en uvanlig angrepsposisjon. Hun er ellers en forsvarskjempe. Foto: Vidar Ruud

Landslagstrener Thorir Hergeirsson hadde tydeligvis forberedt seg godt. Analysen før kampen var slik:

Tyskland baserer spillet på fart og fysikk.

Motstanderne er alltid skarpe i starten, så dabber de av.

Mannskapet er tungt, med bra skyts og høyde.

De er ofte kjapt oppe med kanter og linjespiller.

De har et bra kollektiv

Hans mottrekk, som lyktes fullt ut, var slik:

Ta ned farten deres.

Møte dem høyt i ankomstspillet.

Ta fighten med de høye, tunge linjespillerne.

Treffe bedre på skuddene alene med målvakt.

Skarpere forsvarsspill.

Stabilt målvaktsspill fra start

Henny Reistad gjør som hun vil, men blir stoppet her. Foto: Vidar Ruud/NTB

Det siste var dessverre det eneste som ikke gikk. Emily Stang Sando fikk ikke til de store redningene. Rikke Granlund kom igjen og var bedre i den omgangen hun fikk stå.

Alt tyder på at Katrine Lunde blir tatt inn i troppen i neste kamp mot Romania mandag. Hun og målvakt Silje Solberg kom begge til EM-byen lørdag, og satt på tribunen da kampen fant sted.

På et møte tidligere lørdag åpnet Hergeirsson opp for et slikt bytte. Norge er helt avhengig av sisteskanser som fungerer.

Camilla Herrem – som vanlig i storslag. Foto: Vidar Ruud/NTB

Selvtillit til alle

Trenerbenken sørget for at alle fikk spille i denne kampen. Det er utrolig viktig, fordi idrett handler om selvtillit. Nå vet Hergeirsson at spillerne er disiplinerte, at de holder avtaler og hører etter. Det er spesielt lett for å bli oppjaget når alt går i hundre.

Dette var for øvrig kam nummer 100 for Norge i EM. Den kampen ble minnerik.

Nora Mørk i glimrende form. Var over alt Foto: Vidar Ruud/NTB

– Dette var noe av det beste vi har sett på flere år, mente Patrick Rowlands.

Vi kan lure på om Romania gruer seg til mandag.