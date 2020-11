Syv ukrainske spillere smittet – tirsdag spiller de ny kamp

Torsdag testet fire ukrainske spillere positivt for covid-19. Mandag opplyser det ukrainske forbundet at tre ytterligere spillere er smittet. Tirsdag skal det ukrainske landslaget i aksjon igjen.

TESTET POSITIVT: Mandag ble det bekreftet at Jevhen Makarenko (t.v.) er smittet av coronaviruset. Her i duell med Tysklands Leon Goretzka søndag. Foto: SERGEY DOLZHENKO / EPA

To av de smittede spilte kamp mot Tyskland lørdag.

Eduard Sobol spilte hele kampen på Ukrainas venstreback, mens Jevhen Makarenko ble byttet inn i det 69. minutt for Taras Stepanenko. Målvakten Dmytro Riznyk var ikke en del av troppen. De tre er nå isolert på hotellrommene sine.

Prøvene skal søndag ha gitt negativt utslag, men etter nærmere undersøkelser mandag fant legene spor etter covid-19, opplyser Det ukrainske fotballforbundet i en pressemelding.

Det skjer fire dager etter at Andrej Jarmolenko, Serhij Sydortsjuk, Viktor Kovalenko og Viktor Tsygankov, samt et medlem av støtteapparatet avga positiv prøve.

– Nå er alle i en lignende situasjon – klubber og landslag. Det er mange spillere i troppen vår. De som er på banen forsøker å gjøre sitt beste. For mange er dette en sjanse, sier Ruslan Malinovskyj, som til daglig spiller for Atalanta i Serie A.

Tirsdag møtes Ukraina og Sveits i Luzern og lokale myndigheter har gitt klarsignal til å starte forberedelsene som normalt. De ukrainske spillerne ble mandag testet og gjennomførte så trening som normalt. Resultatene derfra avgjør om det blir kamp.

– Vi venter fortsatt på testene, men vi er klare til å spille i morgen. Vi har hentet tre spillere fra U21-landslaget. De har testet negativt, opplyser landslagssjef Andrij Sjevtsjenko på en pressekonferanse mandag kveld og fortsetter:

– Hvis vi må gjøre flere tester så gjør vi det. Vi er i en situasjon der vi må respektere reglene. De sveitsiske myndighetene bestemmer.

Spillerne som er hentet inn er Serhij Buletsa, Oleksandr Nazarenko og Heorhij Sudakov.

Ukraina og Sveits utgjør gruppe D på det øverste nivået i Nations League sammen med Tyskland og Spania. De to sistnevnte spiller møtes også tirsdag i Sevilla. Dette sier tyskernes landslagssjef Joachim Löw etter nyheten om de positive testene ble kjent.

– Testene var negativ før kampen. Legen vår forsikret oss om at vi ikke trengte å bekymre oss, ettersom en spiler ikke er smittsom samme dag som han har levert en negativ test. Jeg vet ikke hva som har skjedd hos Ukraina i mellomtiden. Vi ble testet på nytt i går. Så langt har vi vært veldig disiplinert.

Det har så langt ikke blitt meldt om smittede spillere i den tyske landslagstroppen.

PS! Norges landskamp mot Romania søndag ble avlyst på grunn av coronasmitte i den norske troppen. Det var norske helsemyndigheters klare føringer at laget ikke skulle reise etter at Omar Elabdellaoui testet positivt. Nå er det innkalt et nødlandslag i all hast til bortekampen mot Østerrike onsdag.

