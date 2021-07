Frida Maanum klar for Arsenal: – Kult å måle seg mot de beste

Frida Leonhardsen Maanum (22) har signert en toårskontrakt med fjorårets ligatreer i Women’s Super League.

NY KLUBB: Frida Maanum poserer i drakten til sin nye arbeidsgiver, Arsenal. Foto: Arsenal

Den norske landslagsspilleren har allerede trent med London-klubben i en uke etter å ha fullført en fem dagers karantene ved innreise til England.

– Jeg har fått et utrolig godt førsteinntrykk. Det er en proff klubb og noen steg opp fra Linköping (forrige klubb). Her er alt på plass for at man skal prestere best mulig, sier Maanum på telefon til VG.

I slutten av juni offentliggjorde svenske Linköping at den norske 22-åringen ville forlate klubben denne sommeren for et «nytt eventyr». Maanum har vært i Damallsvenskan-klubben siden 2017 og var valgt til kaptein før denne sesongen.

Nå har hun har signert en kontrakt til 30. juni 2023 med «The Gunners», som ble nummer tre i Women’s Super League forrige sesong bak Manchester City og Chelsea.

NYTT NUMMER: Maanum bytter ut Linköpings drakt nummer 15 med nummer 12 i Arsenal. Foto: Arsenal

– Jeg har lett etter det det neste steget for min karriere og utvikling en stund og jeg har vært nøye på når jeg skal ta det steget. Arsenal spiller en fotball som passer meg veldig bra, sier hun.

I London-klubben blir hun lagvenninne med blant andre OL-toppscorer Viviane Miedema fra Nederland.

– Det er spillere i verdenstoppen her jeg kan lære av hver eneste dag. Det blir kult å måle seg mot de beste i treningshverdagen, men også spille viktige kamper i en utrolig god liga hver eneste uke, sier 22-åringen.

WSL-klubben Everton var interessert i Maanum og kom med et tilbud til den norske landslagsspilleren.

Den første kontakt med det som til slutt ble hennes nye klubb arbeidsgiver var helt tilbake i februar. Det var dialog med Arsenal-trener Joe Montemurro om en mulig overgang, men det var først til sommeren at avgjørelsen ble tatt for 22-åringen.

Da var Montemurro ferdig som Arsenal-trener. Inn kommer svenske Jonas Eidevall (38), som de siste sesongene har trent svenske Rosengård.

– Jeg har spilt mot hans lag og snakket litt lett med ham tidligere, som man gjør når man møtes, men jeg kjente ham ikke så veldig godt utover det, sier Maanum.

– Men jeg kjenner jo hvordan har ønsker å spille fotball, veldig possession-orientert.

TAKKET FOR SEG: Med kapteinsbindet rundt armen avsluttet Frida Maanum på hjemmebane mot KIF Örebro 28. juni. Foto: JESPER ZERMAN / BILDBYRÅN

