Opptur for Arsenal – West Bromwich rykket ned

(Arsenal – West Bromwich 3–1) Sam Allardyce (66) har rykket ned fra den øverste divisjonen for første gang i sin 30 år lange managerkarriere. På motsatt benk kunne Mikel Arteta (39) smile for tre poeng etter tre praktfulle mål.

JAAAAA: Emile Smith Rowe var nok ikke alene om å føle på glede og lettelse etter en sårt tiltrengt seier for Arsenal. Foto: FRANK AUGSTEIN / X01348

Arsenal gikk på et sviende nederlag i Europa League-semifinalen for Villarreal i midtuken. Drømmen om et trofé brast, og samtidig forsvant håpet om Europa-spill også neste sesong.

Mikel Artetas menn har levert langt under pari i ligaen, men mot sterkt nedrykkstruede West Bromwich jaktet de en sårt etterlengtet opptur.

Den fikk også Arsenal, og det var unggutta som sørget for jubel midtveis i første omgang. Bukayo Saka og Emile Smith Rowe representerer både nåtid og fremtid for London-klubben, og sammen var de dødelige.

Saka ble spilt fri langs kanten av Willian, og fant lagkameraten i boksen. På strøkent vis banket Smith Rowe inn kveldens første scoring på volley.

En vakker scoring ble fulgt opp av en enda bedre noen minutter senere. Denne gangen var det Nicolas Pépé som fant veien til mål. Storsigneringen fra sommeren 2019 ladet elfenbenet og banket inn sitt 20. mål for Arsenal. Utagbart, langt opp mot vinkelen.

Fra benken kunne Martin Ødegaard bare applaudere. Nordmannen startet semifinalen mot Villarreal, men var én av seks spillere som ble rotert til søndagens oppgjør.

Etter en god førsteomgang fra Arsenal, var det imidlertid West Bromwich som fikk muligheten til å tyvtrene på «Hurra»-ropene til 17. mai etter pause. Matheus Pereira sendte inn reduseringen og plutselig var det kamp igjen. Darnell Furlong var nære å stange inn utligningen, men i stedet punkterte Willian kampen i Arsenals favør like før slutt. Brassen siktet seg inn på et frispark og feide ballen i vinkelen på nydelig vis.

Sam Allardyce har skapt seg et navn på å redde klubber fra nedrykk. Hans syv forrige arbeidsgivere på øverste nivå har alle blitt reddet av manageren, men på det åttende forsøket gikk det galt. Et sviende nederlag for rutinerte Allardyce og en tung kveld for West Brom, som må ta turen ned til Championship året etter de rykket opp.

PS: Allardyce rykket ned med Notts Country for 24 år siden, men det var ikke fra toppdivisjonen.

RYKKET NED: Sam Allardyce måtte gi tapt til slutt. Hans West Brom rykket ned etter søndagens tap for Arsenal. Foto: RICHARD HEATHCOTE / X01348

