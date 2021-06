Viktor Hovland tok historisk seier på Europatouren: – Spilte egentlig ikke så bra

Han var frustrert underveis, men Viktor Hovland (23) fikk jobben gjort på den siste runden i BMW International Open og ble den første norske herregolferen til å vinne på Europatouren.

fullskjerm neste VINNER: Viktor Hovland poserer med trofeet som viser at han vant BMW International Open. 1 av 4 Foto: Sven Hoppe / dpa

Viktor Hovland ble presset av flere konkurrenter bakfra på den siste runden og ut på de siste seks hullene var han helt avhengig av å gå under par for å unngå omspill.

Med to birdier og én bogey på vei til hull 18, hadde han ett slags ledelse før det siste hullet. Der ble det en ny birdie og Hovland vant dermed turneringen to slag foran hjemmehåpet Martin Kaymer og fire slag foran Jorge Campillo.

Hovland endte søndagens runde to slag under par og gikk 19 slag under par for turneringen.

– Jeg spilte egentlig ikke så bra i dag, men med noen gode seks-syv siste hull, så var det godt nok og jeg er glad for å sitte her med trofeet, sier Hovland på pressekonferansen etter turneringen.

Hovland har tidligere uttalt at han ikke er så komfortabel med å være i føringen og til VG forteller han at det ble en ny nervøs dag.

– Det var ikke det at jeg la for mye press på meg selv, men jeg fikk ikke helt den starten jeg ville. Da begynner man å tenke litt at jeg hadde tre slags ledelse og nå er det plutselig én eller hva det nå enn er. Man begynner å tenke litt mer, men det var godt nok til slutt. Jeg skulle gjerne likt å slå et par bedre jernslag og et par bedre putter. Om det er på grunn av det mentale eller om det bare skjedde, det er vanskelig å si, sier han til VG.

Hovland ble med seieren den første nordmannen som har vunnet på herrenes Europatour i golf og sikret seg en premiesjekk på 229 650 euro, tilsvarende 2,3 millioner norske kroner.

TO SLAG: Viktor Hovland vant til slutt BMW International Open med to slag. Foto: Sven Hoppe / dpa

Discoverys golfkommentator, Henrik Bjørnstad, er svært imponert over Hovland.

– Han gjør oss målløse hver gang. At han tar sin og Norges første seier på Europatouren er helt rått, sier Bjørnstad til VG.

– Han er 23 år gammel og har vunnet to ganger på PGA-touren og én gang på Europatouren. Jeg går tom for superlativer. Du må bare si at det er fantastisk og ubegripelig at vi fra Norge har en så stor stjerne i en så stor idrett som golf er, mener Bjørnstad.

Hovland hadde tre slag til nærmeste konkurrent, Jorge Campillo, før den siste runden. Der startet Hovland litt rufsete og han var på par for dagen etter seks hull etter én birdie og én bogey. Innspillet på hull 7 sendte Hovland ut i roughen og TV-kameraene plukket opp en tydelig frustrert 23-åring.

– Kom igjen da. Hva er greia der da? sa han til seg selv.

Hovland fikk reddet par, men det fortsatte å lugge litt for nordmannen, som igjen var frustrert etter å ha blitt fem meter for kort med en eagleputt på hull 9:

– Det der er så dårlig det, sa Hovland.

Nordmannen avsluttet bedre og gikk to slag under par på de siste seks hullene, noe som var nok til å vinne turneringen med to slag.

Hovland skal nå hjem til Norge, før han skal spille majorturneringen The Open i Storbritannia fra 15. til 18. juli.

PS! Mens Hovland er den første norske herregolferen som vinner på Europatouren, har både Marianne Skarpnord og Suzann Pettersen vunnet flere ganger på kvinnenes Europatour.

