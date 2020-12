Fem uker i corona-boble: – Kan drepe deg over tid

Sverre Lunde Pedersen (27) innrømmer at han er spent på hvordan «kroppen og hodet» vil takle over fem sammenhengende uker i isolasjon i corona-skøyteboblen i Heerenveen fra begynnelsen av januar til midten av februar.

FØR COVID-19-TIDER: Sverre Lunde Pedersen (27) ble verdensmester på 5000 meter i Inzell for snart to år siden (bildet). I februar om snaut to måneder skal han prøve i gjenta suksessen – isolert i en «coronaboble» i nederlandske Thialf. Foto: Matthias Schrader / TT NYHETSBYRÅN

– Det blir mye Facetime. Han kjenner meg igjen via skjermen. Det betyr mye og vil være bra for min trivsel der nede. Det ville ha vært ekkelt hvis han ikke hadde kjent meg igjen da jeg kom hjem, innrømmer Norges OL-gullvinner og verdensmester på skøyter.

«Han» er Sverre Lunde Pedersen og konas Ingunn Trædal-Lundes åtte måneder gamle sønn Svein. De to siste ukene har far og sønn hatt daglig teknologisk kontakt.

Svein peker og sier «pappa» i det de ser hverandre på en skjerm, pappa foran sin i Stavanger – der han er på nok en samling med skøytelandslaget – og Svein hjemme hos mamma i Bergen, der familien har hus og vanligvis bor.

Sverre Lunde Pedersen kommer hjem til jul. Men ved overgangen til neste år er han på plass i Hamar for å trene og gå uttaksløp 2. og 3. januar i Vikingskipet – før han sammen med Norges tropp reiser til Nederland for å gå inn i skøyteboblen i Heerenveen.

Hittil denne sesongen er alle internasjonale konkurranser avlyst. For å redde siste del av den, vil EM, to verdenscuper og VM bli arrangert i isolert form – en såkalt boble – i skøytearenaen Thialf i Heerenveen fra 15. januar til 14. februar:

EM 15. til 17. januar, verdenscup nummer en 22. til 24. januar, verdenscup to 29. til 31. januar og VM enkeltdistanser 11. til 14. februar.

Sverre Lunde Pedersen & co. skal etter planen reise fra Norge 6. januar, med retur 15. februar. Det vil innebære totalt drøyt fem uker på samme enkeltrom i samme hotell – med tillatelse til å ha kun en gjest på rommet – og på samme is i samme hall. Det vil være forbud mot å gå i butikken.

– Det blir krevende, tror jeg. En sak er at vi vil få trent bra. Men den mentale innstillingen påvirker mye i toppidretten. Jeg er spent på hvordan jeg vil reagere. Det er om å gjøre ikke å bli sittende for mye på rommet. Det tror jeg kan drepe deg over tid, sier Sverre Lunde Pedersen.

Han påpeker at skøyteløperne og toppidrettsutøvere er vant til å være samlet på samme sted over tid, for eksempel i forbindelse med OL: Et par uker i såkalt precamp, deretter tre uker med olympiske leker.

– Men her blir reglene mye strengere. Vi kan egentlig bare bevege oss på hotellet og i hallen. Jeg er spent på hvordan kroppen og hodet vil reagere, sier Sverre Lunde Pedersen.

Tilbake i Norge i midten av februar, er han forberedt på å gå i karantene. Sesongen avsluttes med NM i Hamar 5. til 7. mars.

– Det er en veldig rar sesong, sier Sverre Lunde Pedersen.

På spørsmål om han etter flere måneder på treningssamling i Stavanger – stort sett siden september – har fått kjenning av «brakkesyken», svarer han at han merker at det ikke skjer så mye. De har gått noen løp, men det blir ikke det samme som verdenscupløp – for eksempel i Thialf.

– Boblen i Heerenveen (Thialf) vil være uten tilskuere. Men likevel står det mer på spill. Jeg trenger den spenningen. Derfor ville det være tøft hvis det kommer en kontrabeskjed om at boblen ikke blir av likevel. Jeg tror ikke det vil skje. Men man vet aldri, sier Sverre Lunde Pedersen.

Ps! Norge er foreløpig kun tildelt fem kvoteplasser til VM – 1000 m (1), 1500 m (2), 5000 meter (1) for herrer og 5000 m for kvinner (1) – men får antagelig flere etter de to verdenscupene i boblen i Heerenveen.

