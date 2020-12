Se stevnet på VG+: Bernard Torres i ringen igjen: – Merker at de skal teste ham nå

Proffbokser Bernard Angelo Torres (24) fra Gran i Hadeland skal i kveld i aksjon for tredje gang i 2020. Stevnet med det norske håpet, og legenden Sergio Martintez, sendes direkte på VG+.

Kveldens sending fra boksestevnet starter kl. 20.30. Du må ha VG+-abonnement for å få sett stevnet. Kampoppsettet står nederst i denne artikkelen.

Det er promotorselskapet Maravillabox som satser på den norske 24-åringen, og når «sjefen sjøl» - Sergio Martinez - skal i aksjon i hovedkampen, så er det også ryddet plass til Torres.

– Vi måtte bare ta denne sjansen da vi fikk den. Det blir karantene når vi kommer hjem, men da får Bernard og jeg sitte alene i kjelleren og knaske pinnekjøtt, sier trener Kjell Sørum til VG og ler.

– Ribbe! roper Torres i bakgrunnen.

Bokseren og treneren har bodd i en leilighet i Elche siden starten av desember, og levd et meget isolert liv der kveldens kamp har vært eneste fokus. Blant annet har Torres sparret 26 runder med tidligere europamester Kiko Martinez, og oppkjøringen til kampen har gått som planlagt.

– Jeg gleder meg skikkelig, og alt er bra. Først skal jeg bokse, og så kan jeg tenkte på julemat, sier Torres som er en av svært få proffboksere som har fått muligheten til å gå tre kamper i et kalenderår som har vært alt annet enn normalt.

VEIDE INN FREDAG: Costin Ion (t.v.) og Bernard Torres Foto: Privat

– Dette viser at Maravillabox vil satse skikkelig på ham, men vi merker at de skal teste ham nå. Dette er den hittil tøffeste motstanderen Bernard har fått. Så får vi se om det blir den tøffeste kampen, sier trener Kjell Sørum til VG.

Motstander er rumenske Costin Ion, bosatt i Spania. Normalt bokser Torres i fjærvekt (maks 57,1 kilo), mens nå skal han møte lettvekteren Ion i klassen over.

– Bernard veide inn til 59,1 og var 100 gram over. Han kunne ha kastet trusa og vært akkurat. Men Ion var 400 gram over. Vi sa at det var greit, neste gang kan det være vi som trenger litt velvilje, sier Sørum.

Torres står med 12 seirer og null tap så langt i karrieren . Ion med åtte seirer og to tap er en mann som må beseires dersom Torres skal være moden for enda større oppgaver.

– Ion er en veldig skolert bokser. Maravillabox bygger Bernard steg for steg. Dette er en åpen kamp, og god matching for å komme seg videre, sier Erik Nilsen, som skal kommentere kveldens stevne på VG+.

Svenske Oscar Ahlin skal også i aksjon. Den 31 år gamle lett tungvekteren ble for noen år siden sett på som det virkelig store proffhåpet i Sverige, men gikk få kamper og ble litt glemt. Han står med 19 seirer (17 på knockout) og to tap. De siste seks kampene har han vunnet, og skal normalt slå den tsjekkiske «journeyman»-bokseren Ondrej Budera (13 seirer, 19 tap).

– Ahlin bokset ganske bra for halvannen måned siden. Han har vært mye av og på, men er en herlig fighter som alltid går for knockout. I Norge er det jo fullt av super mellomvektere og lett tungvektere som kan møte Ahlin, så det er en interessant profil, sier Nilsen.

Ahlin huskes nok av mange for knockoutseieren mot Tim-Robin Lihaug i 2013:

Hovedkampen på kveldens stevne i Torrelavega er tidligere verdensmester Sergio Martinez. 45-åringen har vært borte i seks år, men gjorde comeback i august. Nå tar han et nytt steg i retning av det som kan være håp om en ny tittelkamp.

– Han har hatt en formidabel karriere, og var regnet som en av verdens beste uansett vektklasse. Han vi ha kort vei i rankinglistene. Så får vi se om han fortsatt har det i seg. Han møter en ny «journeyman» nå. Han bokset helt greit i august, så får vi se om han kan heve seg enda noen hakk her, sier Nilsen.

PS! Sendingen på VG+ starter kl. 20.30. Den første kampen som sendes er Ezequiel Gurria mot Fernando Hereida. Deretter er det Oscar Ahlin mot Ondrej Bodera, Bernard Torres mot Costin Ion (ca. klokken 22.00), Sergio Garcia mot Gregory Trenel og Sergio Martinez mot Jussi Koivula (starter ca 23.30).

